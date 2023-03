Metamorfosis, un evento dirigido a mujeres tendrá lugar el 4 de marzo en Guayaquil

El evento denominado Metamorfosis, dirigido a mujeres se realizará el sábado 4 de marzo, de 09:00 a 17:00, en el Hotel Tryp By Wyndham, salón Rocafuerte - en Av. Joaquin Orrantia y Leopoldo Benítez-. Así lo comparte la psicóloga Carol Obando, directora ejecutiva del Centro Internacional Pnl, Coaching y Psicología, quien está organizando el encuentro.

“A diario escucho en consulta palabras como: Sin él no soy nadie, sola no puedo, no tengo talentos La vida es difícil y no sé qué hacer con ella. Así que a partir de esto nació la idea de elaborar un seminario que tiene distintos matices orientados a profundizar en el verdadero concepto del amor y el valor de trabajar en el interior del ser para llegar a contemplar con plenitud todas las posibilidades y disfrutar de la vida”, indica Obando.

La psicóloga abordará conceptos básicos acerca de la gestión emocional para tener herramientas que le ayuden a los participantes tales como: La Dependencia emocional; El empoderamiento Femenino: El amor consciente y la Inteligencia emocional.

Los temas tienen como objetivo ayudar a las mujeres a aprender a establecer límites sanos.