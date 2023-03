Luisa Espinoza desmiente las acusaciones por presunta pornografía infantil, según su abogado

Luisa Espinoza, conocida creadora de contenido para adultos ecuatoriana, tiene prisión preventiva junto a otras dos personas más por presunta comercialización de pornografía infantil, según anunció este miércoles la Fiscalía General de Ecuador.

Un día antes, su abogado Ronald Cantos, mencionó que su defendida ha desmentido tales acusaciones.

“Hasta el momento tenemos el parte policial que detalla una supuesta red de pornografía infantil, lo cual es desmentido totalmente por Luisa Espinoza, ya que ella se dedica a otro tipo de situaciones y jamás ha involucrado menores y más aún los menores que se detallan dentro del parte”, dijo Cantos a Viralizados.

El abogado de Espinoza también dijo que en los videos no aparece su clienta. “Existen unos videos en los cuales jamás se visualiza a Luisa y a las demás personas detenidas. Entendemos que esos videos son grabados en otro país, un lugar que Luisa no ha ido, ella no aparece en los videos”, recalcó Cantes.

Además aseguró que su defendida ha cooperado con la justicia y entregó su celular desbloqueado sin problema. “Luisa me ha manifestado que desde el momento en que han allanado su domicilio, ella entregó su celular para colaborar y demostrar que en el teléfono de ella no existe ni un solo video con menores de edad y no hay plataforma internacional donde ella descargó el video”.

Sin embargo, un juez aceptó el pedido de la Fiscalía para que los tres detenidos pasen a prisión provisional mientras continúan las investigaciones y la revisión del material incautado.

Tanto Luisa E., de 27 años, como Ydris M., de 29; y Samuel Ch., de 23; fueron detenidos en la madrugada del martes durante una serie de allanamientos ejecutados en la ciudad de Guayaquil y en el vecino cantón (municipio) de Daule.Según la Fiscalía, en esos allanamientos se les incautó a los investigados “dispositivos electrónicos, equipos de filmación y cerca de 10.000 videos con imágenes explícitas de menores en actos sexuales”.

Luisa Espinoza, acusada de pornografía infantil Fotografía de Twitter.

El subdirector de Investigación contra la Violencia de Género, Familia y Trata de Personas de la Policía Nacional de Ecuador, Jorge Borja, explicó en declaraciones a la prensa que la investigación contra Espinoza comenzó a partir de un video en el que regalaba dulces y golosinas a menores de edad a cambio de que le tocaran los senos.

Borja aseguró que, en el momento de su detención, a Espinoza se le encontró un teléfono celular donde había almacenados “varios vídeos que estarían relacionados presuntamente con el delito de pornografía infantil”.

En los inmuebles allanados también se ubicaron lugares donde presuntamente se realizaban las grabaciones, que luego editaba y comercializaba supuestamente junto a los otros dos implicados.

Con datos de EFE.