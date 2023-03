Jamil y Alexandra convierten Twitter en ring de boxeo: Se dijeron desde “puerca” hasta “manipulador”

Para Jamil y Alexandra no fueron suficientes las peleas que protagonizaron en MasterChef Ecuador y ahora las llevaron a Twitter donde se han lanzado unas indirectas muy directas. La rivalidad entre ellos podría costarles que ganen el reality, pues a las cocinas más importantes del mundo se va a demostrar el talento no a discutir con nadie.

[ El ataque de histeria de Jamil desata los más creativos memes de MasterChef Ecuador ]

Aunque ya vienen arrastrando sus diferencias desde hace tiempo, ya no les importa nada cuando estamos en pleno top 9. En el recién reto de campo, para ‘La Diabla’ Jamil era un estorbo más que un aporte. Ella siempre quiso dirigir todo al punto que parecía la capitana.

Jamil, en cambio, cocinaba más para hacerle la guerra a Alexandra que para demostrar sus habilidades culinarias. Sobre todo con la pasta que hizo, porque cuando ambos se debatieron el pin del chef él ganó porque evidentemente es un platillo que domina más que ella.

Solo pasó criticando la entrada de Jamil, que era agnolotti. Decía que los cortes no estaban uniformes y pretendía hacerlo a un lado. Entonces estalló de la rabia y le pidió que no le hable más sobre la forma en que él cocina.

Ante ello, Jamil se desahogó en Twitter ante los comentarios de Alexandra que insinúa que él solo sabe hacer pasta. Pero en su defensa, él ha dejado más que claro a estas alturas de la competencia que no es así. Incluso, la “dejó en la calle” al revelar que ‘La Diabla’ le decía que deje hundir a los que menos saben en la competencia.

“Creo que me empezó a coger fastidio cuando empecé a ayudar a los que no sabían y ella me decía que deje que se hundan”.