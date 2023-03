Gloria Trevi llega a Ecuador: ¿cuánto cuestan las estradas?

Gloria Trevi, la artista mexicana más impactante, atrevida y distintiva de la música popular contemporánea en las últimas décadas se presentará en Ecuador. En Guayaquil su show será el viernes 21 de abril en el Coliseo Voltaire Paladines Polo y en Quito será sábado 22 de abril en la Arena Top Media Cumbaya.

La preventa de entradas será de este miércoles 1 de marzo en línea a través de www.ticketshow.com.ec y desde las 10h00 en los puntos físicos de Guayaquil, Quito y Cuenca.

Costo de las entradas para Gloria Trevi

Isla Divina $ 130,00

La Recaída $ 60,00

Nos Volvimos Locos $ 35,00

Puntos de venta

Guayaquil: Riocentro entre Ríos y Ceibos

Quito: Riocentro, Mall del Jardín y Paseo San Francisco, C.C.El Recreo

Cuenca: Mal del Río – Sala de Bolos

Vía online todas las localidades a través de: https://www.ticketshow.com.ec

Isla Divina es el decimo tercer álbum de estudio de la artista, que se lanzó el 28 de abril del 2022, “Grande” se convirtió en el primer sencillo del disco, el cual debutó en la posición #2 de Billboard en México Español Airplay y Españ Digital Songs Sales, ganó inmediatamente un gran éxito radial llegando al primer lugar de Monitor Latino en México y Puerto Rico.

Gloria Trevi (Cortesía)

La TREVI ha sido durante los últimos años consecutivos, la intérprete femenina mexicana más taquillera y de mayor poder de convocatoria en audiencia en sus conciertos y esto se traduce en los carteles de sold out que se han subido en cada fecha.

Sus giras se encuentran en los rankings de México y Estados Unidos dentro de la predominante lista de Tours en Norte América que publica Pollstar. Reconocida por su voz intensa y su forma especial de interpretar, GLORIA TREVI es una de las mejores compositoras mexicanas con más de 500 canciones escritas por ella.

Gloria Trevi (Cortesía)

Su sensibilidad para identificarse con el público y sobre todo, su entrega total en cada show, crea entre los presentes un estado catártico, que la hacen ser un puente generacional.

Los estadios abarrotados con miles de personas de todas las edades, eufóricas y entregadas a la artista, se convierten en un gran karaoke donde el público une su voz a la intérprete, para cantar a todo pulmón sus clásicos como “Pelo Suelto”, “Tu Ángel de la Guarda”, “Con los Ojos Cerrados”, “El recuento de los daños”, “Dr. Psiquiatra” etc. hasta llegar a himnos como “Todos Me Miran”, “Cinco Minutos”, “Vestida de Azúcar” y baladas desgarradoras como “El Favor de la Soledad”, “Rómpeme el Corazón”, “No querías Lastimarme”, “Vas a Recordarme” y no pueden faltar sus éxitos más reciente como “Ábranse Perras” y “Grande” entre otros tantos. Los conciertos de Gloria Trevi hay que verlos para sentir intensamente la “Experiencia Trevi”, una auténtica “show woman” que cada noche deja un pedazo de su alma sobre el escenario.

Gloria Trevi (Cortesía)

La cantautora, considerada ya como leyenda de la música latina a nivel global, ha logrado romper estereotipos creando un movimiento único, empoderando a las mujeres y a la comunidad LGBTQ, siendo la estrella latina más vanguardistas, querida, respetada e imitada por esa comunidad que siempre la ha arropado.

La artista ha sido reconocida con múltiples premiaciones y nominaciones que abarca una larga lista entre ellas, Premio President Award de BMI (2015) Billboard (2009- 2010-2012), Premio lo Nuestro (1993-2007-2009-2012- 2013- 2016), Premio Juventud (2014) Latin American Music Award (2015-2016-2017) , Premio Soberano (2012), Premio Telehit (2008-2011), Premios People en Español (2011-2012) Festival de Viña del Mar (Antorcha de Plata, Antorcha de Oro, Gaviota de Plata , Gaviota de Oro años 1993-2014), Latín Songwriters Hall of Fame (2018) , Luna del Auditorio Nacional (2012- 2019), Galardón a los Grandes (2009) Premios TV Novelas (2011) Premios Oye (2008- 2012) Premios Texas (2013) Premios Orgullosamente Latino (2007-2008-2009) ) entre otros más.