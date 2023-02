El lujoso look que utilizó Antonela Roccuzzo en ‘The Best FIFA Football Awards’: ¿Cuánto sale su bolso?

Un atuendo digno para la ocasión, no podría esperarse menos, Antonela Roccuzzo deslumbró por completo en la famosa gala de los Premios The Best. La rosarina se llevó todas las miradas de la noche y como siempre, hizo un dúo de retrato con su esposo Lionel Messi, quien al igual que ella vistió de negro, y fue premiado como el jugador más determinante del planeta.

La también empresaria hizo uso de un look muy sobrio, elegante, y que le ha valido todos los halagos de la prensa. Roccuzo vistió un vestido negro muy conservador, pero que a su vez resaltó la admirable figura con que cuenta, puesto que el mismo destacaba por la ceñidura a su cuerpo.

Cabe destacar, que esta no es la única razón por la que la señora de Messi se robó toda la atención, su outfit parecía sencillo a la vista, pero la verdad es que solo el bolso que colgaba de su mano, está valorado en 5900 dólares, aunque la vestimenta no ostentara de brillantes, podría decirse que no hizo falta, pues Antonela Roccuzo se vistió de arriba a abajo con las marcas más lujosas de diseñadores de moda, sin contar la joyería que recoge miles de $.

Prendas que utilizó

- Vestido: Maxi vestido negro hecho a la medida de Dolce & Gabbana.

- Bolso Rose Dolce Box ($5,900).

- Sandalias negras con plataforma.

Joyería Tiffany and co Colección ‘Victoria’:

Aretes colgantes de vid de diamantes en platino.

Brazalete de tenis en platino con diamantes.

Anillo de banda.

Anillo alterno en platino.

Brazalete de tenis en racimo.

Todas y cada una de las prendas utilizadas por Antonela, están valorada en su costo más bajo, por 1800$. La empresaria suele marcar tendencia con su selectivo gusto en cada uno de los eventos a los que asiste y esta vez no fue la excepción.