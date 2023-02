Conoce las prohibiciones que Pepe Aguilar impone a Ángela Aguilar antes de sus shows

En la actualidad, Ángela Aguilar es una de las cantantes más sobresalientes, y algo que siempre sobresale es que su papá Pepe Aguilar siempre está al pendiente de ella, apoyándola en cada proyecto.

A continuación, te contamos cuáles son las prohibiciones que el artista le ha impuesto a su hija antes de cada show.

¿Qué es lo que Ángela Aguilar no puede hacer?

El cantante contó qué es lo que sus hijos Ángela y Leonardo no pueden hacer, pues con sus años de experiencia él se ha dado cuenta de algunos detalles.

Para Pepe lo más importante es que su público se pueda llevar el mejor recuerdo posible, por lo que le parece fundamental dar lo mejor de sí para lograrlo.

En una entrevista con Maxine Woodside, en el programa “Todo para la mujer”, el artista contó un poco más sobre estas reglas que ha decidido imponer a sus hijos.

“Mis hijos tienen 100 por ciento leída la cartilla en ese sentido. No pueden llegar borrachos, no se pueden emborrachar en el show, no pueden llegar desvelados. No pueden distraerse porque están dando un espectáculo”, dijo.

El hijo de Antonio Aguilar reveló que se considera algo estricto en ese sentido, pues sus fans se merecen lo mejor.

“Soy bastante exigente en el escenario, porque cuando tú cobras un dinero para que te vayan a ver, tienes que presentarte en las mejores condiciones, con la mejor producción y hacer un súper show, porque la gente se merece mi respeto”, agregó.

Las reglas de Ángela antes de salir al escenario

Por su parte, la joven también cuenta con un propio ritual antes de salir a escena, el cual le ayuda a concentrarse y tener un mejor show.

“Creo que es lo único que sé hacer en la vida y lo digo en el mejor sentido del mundo, no diciendo: ‘Como es lo único, es lo que voy a hacer’. No. Siento que socializar, entrevistas, ir a comer, salir, no sé, yo no sé hacer esas cosas, pero me subo a un escenario y me siento en casa”, dijo Ángela en una entrevista con el programa “Ventaneando” que dio hace algún tiempo.

También contó cómo es el proceso para prepararse antes de salir al escenario ante sus fans. “Me arreglo, el maquillaje es muy importante para mí, porque siento mi capa de ‘Superman’, cuando me pongo mis vestidos típicos y me pongo mi maquillaje”, agregó.