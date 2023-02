¿Cansado de la producción de MasterChef Ecuador? La queja de Jamil que terminó borrando de Twitter

Jamil es uno de los participantes, prácticamente, el único, que siempre está activo en redes sociales cuando Teleamazonas transmite los capítulos de MasterChef Ecuador. Además, nunca se guarda ninguna opinión, crítica o consejo, ya sea para los seguidores o participantes.

Durante el último capítulo del programa de cocina, donde Victoria y Sara se disputaron por el pin del chef, mientras el resto lo daba todo en un plato libre durante el reto de presión, Jamil se mostró molesto con la edición del programa y lo hizo saber en su cuenta personal de Twitter.

El tuit de Jamil quejándose de la producción, que luego borró de Twitter

A Jamil, le molestó que mientras Johanna pasó al atril, donde fue halagada y luego terminó en el sofá con un mandil negro, por un pelo en su comida, lo mostraron a él riéndose como si se burlaba de lo que le estaba pasando a su compañera, lo que según él no era cierto.

En el tuit aseguró que la edición de MasterChef es mala “estaba feliz porque a Johanna le salió un buen plato. No pusieron mi reacción cuando salió el pelo”.

Esto generó controversia en las redes sociales ya que, no es la primera vez que los seguidores o participantes muestran descontento con la producción del programa. Incluso, muchos seguidores aseguran que la cuarta temporada ha perdido la esencia original del show y “ya no se centran en la comida, si no en polémicas para generar rating”.

Aunque Jamil publicó el tuit en su cuenta oficial, al poco tiempo de hacerlo lo borró, por lo que no se sabe si recibirá un regaño de la producción de MasterChef o, simplemente, se retractó de lo que dijo.