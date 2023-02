En la próxima coronación británica, las Spice Girl, Elton John y Harry Styles decidieron no participar

El evento más importante y esperado en el Reino Unido en este 2023 es la coronación del Rey Carlos III, el próximo 7 de mayo, suceso de transferencia de poder que no se generaba desde el pasado 6 de febrero de 1952, momento en que Isabel II tomó las riendas de la monarquía británica luego del fallecimiento de su padre, Jorge VI.

El castillo de Windsor será la sede del magno evento y desde el momento de su anuncio meses atrás se mencionó la presencia musical de importantes artistas de varios géneros musicales ingleses para celebrar todo a lo grande, sin embargo, a casi un poco más de dos meses, los organizadores tienen ahora las manos en la cabeza tras la negativa de algunos de ellos.

Conciertos para ver en la pantalla. (Foto: Cortesía.)

Rechazo artístico

La semana pasada comenzaron las bajas musicales, primero la del cantautor Ed Sheeran, al alegar problemas en la organización de su agenda. Luego fue el turno de Adele, quien sin ningún tipo de explicación decidió no asistir a pesar de haber confirmado su presencia el pasado mes de diciembre del 2022.

En las últimas horas se le unieron a la negativa verdaderos pesos pesados mundiales e íconos de la cultura británica de las últimas décadas. Elton John, Harry Styles y el tan ansiado reencuentro de las Spice Girl, no serán parte del concierto y hasta incluso, se confirmó este domingo 26 de febrero que los mencionados artistas tampoco estarán en la promoción del recital.

El Daily Mail publicó que Elton John no podrá estar debido a la programación de su gira de despedidas de los escenarios, Farewell Yellow Brick Road, por su parte, el ex One Direction, también tendría que cumplir en esos días con su gira mundial, Love On Tour.

Harry Styles. (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

La posible ausencia más notable es la de las Spice Girl, ya que mantenía con gran optimismo a sus millones de fanáticos por el reencuentro en los escenarios, situación que no sucede desde los pasados juegos olímpicos de Londres en el 2012. A pesar de no estar en la coronación, sigue latente el reencuentro de las Spice Girl, ya que según en Daily Mail, estarían ocupadas con sus agendas y ensayando para su posible regreso.

Hasta ahora quedan confirmados Lionel Richie las hermanas Kylie y Dannii Minogue y la agrupación Take That, aunque no está confirmado si Robbie Williams se sumará a sus excompañeros.