Clara-mente la indirecta fue para ella: Shakira y todas las veces que lanzó dardos a Clara Chía

La separación de Shakira y Gerard Piqué se colocó como una de las más polémicas, quizá ganando el puesto a Johnny Depp y Amber Heard, quienes incluso se habían encontrado en tribunales. Y es que las declaraciones que ha hecho la colombiana han sido bastante directas.

La barranquillera vivió su duelo de una forma distinta, ayudó a que las mujeres se dieran cuenta que, hay más formas de sobrellevar una ruptura, y que no debemos detener nuestra vida, más bien canalizar el dolor hacia otras áreas, porque como bien dice “las mujeres no lloran, las facturan”.

Y vaya que la colombiana ha sabido como facturar de su separación, pues a pesar de que ella posee una importante colección de hits en su carrera, los últimos temas que ha lanzado de la mano de Ozuna, Bizarrap y Karol G e incluso a de Rauw Alejandro, logrando romper récords de visitas y escuchas a nivel mundial.

También te podría interesar: ¿Shakira tiene cirugías? La foto por la que aseguran se habría hecho retoques como Clara Chía

La catarsis de Shakira

Shakira ha sabido enfocar su dolor a través de las letras de sus canciones, y aunque por eso mismo, se convirtió en blanco de críticas, sus temas han adquirido tal popularidad que en muchos lugares se han coreado hasta el cansancio, pero los versos tienen una especial dedicatoria.

No solo Piqué ha recibido algunas ‘indirectas’ de la colombiana, también otras figuras alrededor del futbolista y es que si de algo estamos seguros es que Shakira no perdona y ser directa es uno de sus grandes fuertes, porque como supo hacerle temas de amor al futbolista, también ha mostrado esta faceta mucho más poderosa y con un toque vengativo detrás, que llegó a rozar hasta a su ex suegra Montserrat Bernabeu junto a Clara Chía Martí.

T ambién te podría interesar: Madura y talentosa desde niña: el video de Shakira a sus 11 que prueba que estaba “destinada al éxito”

Todas las indirectas que Shakira ha lanzado a Clara Chía Martí

La colombiana hará su primera aparición en la televisión mexicana luego anunciar su separación con Piqué, el medio ya mostró algunos avances de lo que declaró, con potentes frases como “Estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre, qué más hay” y una más que parece un dardo directo a Clara Chía Martí “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

Sesión de Bizarrap

El lanzamiento de ‘Monotonía’ fue uno de los lanzamientos donde la colombiana se mostró más vulnerable, pero fue hasta su colaboración con Bizarrap que logró soltar todo lo que traía con ella, incluyendo algunas frases que parecían estar directamente dedicadas a Clara Chía.

“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, la analogía es más que evidente hablando de la edad de la nueva novia del Futbolista.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, esta es una de las más evidentes, pues incluso hace un juego de palabras con el nombre de la española.

“A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, de nuevo hace alusión a la nueva pareja de Piqué o al menos así parece ser.

Shakira plasmó indirectas en ‘TQG’ junto a Karol G

La colaboración entre Karol G y Shakira fue una de las más esperadas, un rumor que se había avivado desde hace poco más de un año, aunque tardara en lanzarse, este trabajo en conjunto fue un verdadero boom y las colombianas no se guardaron nada.

“Qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, Shakira hace alusión a los rumores que hablaban de los intentos de Piqué por volver con ella.

“Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río”

“Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río”, de nueva cuenta, la colombiana lanza una ‘directa’ hacia Piqué y la joven de 24 años.

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío”. La colombiana refrendó esta frase en la entrevista que están por televisar la noche de este lunes en México.

“Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito” , esta última frase, se pudo interpretar de dos formas, la primera como un dardo directo a Anuel de parte de Karol G, pero otra de ellas fue luego de que se comentara que Clara Chía escogía la ropa de Piqué.