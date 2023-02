“Todos sabemos que no vas a ganar”: Jamil se sinceró con Sara en un momento triste ¿La próxima eliminada de MasterChef Ecuador?

Jamil y Sara protagonizaron un momento tenso en Masterchef Ambos no participaron en el reto de Caja Secreta.

Tal parece que Sara es la próxima en salir de las cocinas de MasterChef Ecuador. No solo por el spoiler del canal que transmite el reality si no por los recientes mensajes que ha compartido en su cuenta de Twitter. En uno de ellos, recordó que Jamil se sinceró con ella y le dijo que no iba a ganar.

Un día, en la casa de MasterChef Ecuador, ‘la abogada del rap’ atravesaba un triste momento por el estrés y la presión. Jamil se le acercó y a su tosca y directa forma de decir las cosas le soltó:

“Todos sabemos que no vas a ganar, pero puedes dar más. Has logrado mucho. Vas a los barrios, tienes una fundación ¡Vamos!”

Fuertes pero sinceras palabras. Aquí no aplica la canción de Ricardo Arjona. Realmente vale más verdad que te amargue la vida y eso fue lo que hizo Jamil. Para nadie es un secreto que hay competidores más fuertes que Sarita; como Johanna y Victoria por ejemplo. Pero eso no le quita la impactante evolución que ha mostrado la querida ‘abogada del rap’.

Ese momento, según el relato de Sara era su tristeza también por extrañar a su familia, estar lejos de ella y convivir con extraños.

Aclaró, por otro lado, que ella ya superó cualquier situación con Jamil y que ahora son amigos. “En ocasiones, en entrevistas se dicen muchas cosas por el calor del momento. Yo soy amiga de Jamil, Sonnia, Azuilta”.

Con él ya hicieron las pases y tal parece que sí fueron sinceras las disculpas de él. “Todos en algún momento nos equivocamos, pero vale la pena reconocer cuando fallamos, pedir disculpas, y perdonar”.

Captura de pantalla de los tuits de Sara sobre Jamil (Twitter)

Hay que esperar qué sucede esta semana en MasterChef Ecuador. Si es Sara mismo la que se va u otro participante. Pues con el spoiler que hizo Teleamazonas puede que cambien la estrategia o si es que obtiene el pin del chef.