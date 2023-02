Shakira coloca nuevamente la bruja en la terraza de su casa, ¿De qué se protege?

Luego de su último estreno con Karol G, TQG – Te Quedó Grande, Shakira volvió a optar por colocar la bruja en la terraza de su casa, y aunque se desconoce si lo utiliza como su amuleto de suerte o para espantar las malas vibras, aquí bien aplica el refrán “de que vuelan, vuelan”.

Como era de esperarse, el tema ha generado millones de reacciones de los seguidores de las artistas colombianas, no sólo por la dupla que hicieron, también por las evidentes indirectas que fueron enviadas directamente hacia Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí.

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”...”, es una de las estrofas que canta la barranquillera de 46 años.

Shakira y Karol G La canción TQG de Shakira y Karol G se ha convertido en un nuevo himno antipatanes (Sony Music Entertainment)

En medio del furor generado, los periodistas que siempre están apostados en la lujosa mansión donde vive Shakira y sus hijos notaron que luego de varias semanas la escalofriante bruja fue sacada otra vez. Ahora puede verse apoyada en una base fuerte para evitar que se mueva por el viento y pueda quedar fijamente como si viera hacia la casa de los ex suegros de Shakira.

“Tras haber estado una temporada apartada del gran ventanal donde estaba colocada mirando fijamente a la casa de sus exsuegros, parece que la cantante quiere protegerse otra vez de malas energías y ha decidido volver a ponerla a custodiar la casa”, reseña Europa Press.

Bruja en la ventana de Shakira (Twitter)

Mucho se ha especulado con respecto a este objeto que originalmente fue colocado por la celebración de Halloween, cuando la cantante organizó una fiesta de disfraces, sólo que la muñeca permaneció más tiempo.

La presencia de la bruja cobró más fuerza cuando Shakira estrenó su canción en colaboración con Bizarrap, en cuya letra refiere “Me dejaste de vecina a la suegra”, algo que hizo que los fans tejieran sus propias suposiciones.

Si bien TQG no menciona a la mamá de Gerard, sí hace referencia a la joven novia de él. ¿Un nuevo mensaje para la familia Piqué?

En varias ocasiones la prensa ha asegurado que la relación entre la intérprete de Monotonía y Te Felicito están más que rotas. Shakira responsabiliza a Montserrat Bernabéu, mamá del ex futbolista, de hacerse de la vista gorda en torno a las infidelidades de su hijo.