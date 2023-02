¿Te acuerdas de “Antonella” de ‘Patito Feo’? Así han cambiado Violeta Isfel y Brenda Asnicar

En 2007, la telenovela argentina Patito feo se convirtió en una de las telenovelas infantiles-juveniles más importante de Canal 13 (Argentina), rompiendo barreras con su elenco y propuesta musical. Gracias a que pronto comenzó a transmitirse en Dinsey Channel es que llegó a diferentes países incluyendo México, Italia, España, Grecia, Portugal, Argentina y Colombia entre 2007 y 2011.

La telenovela pronto llegó al formato teatro musical en Argentina, así como también ofrecieron conciertos alrededor del mundo. Esto llevó a que las televisoras adquirieran los derechos para adaptar sus propias versiones.

Las adaptaciones de ‘Patito Feo’

La historia argentina estaba protagonizada por Laura Esquivel como “Patito” y Brenda Asnicar como “Antonella”. Si bien Esquivel daba vida a la protagonista dulce que lucha por encajar en el mundo, Asnicar se ganó el cariño de todos como la antagonista que le hacía la vida imposible pero que en el fondo era de buen corazón.

En México, la telenovela llevó el nombre de ‘Atrévete a soñar’ y fue protagonizada por Danna Paola, en el papel de “Patito” y Violeta Isfel fue la elegida para dar vida a “Antonella”.

A lo largo de los años se han hecho numerosas comparaciones entre ambas versiones ya que si bien la mexicana siguió la historia Argentina, tuvo sus detalles originales como las famosas plumas de Antonella que se convirtieron en un accesorio de moda entre las fans.

La música era parte esencial de ambas versiones y mientras que el tema Un rincón del corazón (interpretado por Laura Esquivel) para la versión Argentina se convirtió en todo un éxito, Mundo de Caramelo (interpretado por Danna Paola) se convirtió en un himno que a la fecha los fans atesoran.

El personaje de “Antonella” tenía sus propias canciones en ambas versiones pero ambas tuvieron en común el tema “Las Divinas”, el cual quizá superó a los propios temas de las protagonistas. Es por ello que los fans recuerdan con cariño a ambas actrices ¿qué ha sido de ellas?

Brenda Asnicar

Brenda se convirtió en la presumida y popular Antonella que lejos de caer mal por la forma en la que trataba a Patito, se ganó la empatía de los fans por ser la clásica antagonista que en realidad aparentaba ser la mala por miedo a ser ella misma.

La actriz comenzó su carrera a los 11 años en programas infantiles y pronto se convirtió en una de las consentidas de la pantalla. Gracias al éxito de la novela, Brenda alcanzó fama internacional y se consolidó como ídolo adolescente, participando en otras series como Sueña conmigo (Nickelodeon) y Cumbia Ninja (Fox)

En 2016 Asnicar comenzó la producción y composición de su álbum debut Vos Sos Dios y en 2020 grabó la serie de FX, Run Coyote Run. Actualmente continúa involucrándose en proyectos para la televisión así como modelar para marcas de moda y belleza.

Violeta Isfel

“Atrévete a Soñar” fue una de las telenovelas más exitosas de la década de los años 2000, siendo un referente en la actualidad. Aunque Danna Paola siempre ha sido una de las estrellas infantiles consentidas, Violeta Isfel se ganó el corazón de los fans como la malvada Antonella.

“Lo que vino después de Atrévete a Soñar no hay nada que le pueda ganar, nada. Estuve en todas la obras infantiles que te puedas imaginar, fui todas las princesas que te puedas imaginar, vino muchísimo trabajo para mí. Si no hubiera sido por Antonella, no me hubieran volteado a ver”, expresó en una entrevista con Venga la Alegría.

Actualmente Violeta es una mujer emprendedora, dedicada a su hijo y a proyectos en televisión y teatro. Isfel ha sido parte del programa Las estrellas bailan en Hoy, demostrando que además de saber cantar y actuar, posee un gran talento para bailar.

Recientemente la actriz sorprendió a todos con un reencuentro inesperado con una querida ex compañera de la telenovela Atrévete a Soñar. Junto con Roxanna Puente, Violeta ofreció una pequeña presentación en la que interpretó temas del grupo Las Divinas como Quiero quiero.