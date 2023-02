Shakira y Karol G nos recuerdan que no debes permitir que ningún patán robe tu brillo

Crecer con la idea de las historias románticas de las películas y libros que nos dicen que el amor verdadero sucede a primera vista es un arma de doble filo. Y es que si le sumamos el hecho de que las mujeres vivimos bajos una presión constante de “tener una pareja” para alcanzar la plenitud, es muy fácil conformarnos con migajas.

Todas en algún momento hemos caído con quien no nos conviene, con esa persona que nos endulza los oídos con palabras bonitas pero que no es capaz de tomar acción para sentir que verdaderamente ha “bajado el cielo y las estrellas” por nosotras.

Shakira y Karol G unidas contra los patanes

En los últimos meses ha sido imposible no hablar de Shakira y Karol G, dos mujeres poderosas que cayeron con esos patanes que por un momento les robaron su brillo.

Para los que decían que la nueva colaboración de Karol G con Shakira sería llorarle al ex, pues no. #TQG



Shakira dice "Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level" La PATRONA 🔥 pic.twitter.com/tvCnSFbeQT — Shakira en español 🎶 (@shakiracarla) February 24, 2023

Por un lado, Shakira tuvo una muy publicitada ruptura con la ex estrella del fútbol Gerard Piqué, convirtiéndose en la comidilla de los tabloides que llegaron a señalarla de “exagerada” y “dramática” por “manchar” la carrera de su ex en una canción llena de referencias a su traición. ¿Por qué deberíamos guardarnos todo ese dolo? ¿Por qué fingir que “todo esta bien” después de ser traicionadas por quien dijo amarnos?

Karol G también lo dejó claro al colaborar con Shakira en el tem TQG, en el cual aprovecha para cantarle un par de estrofas a su ex, el rapero puertorriqueño Anuel AA que presuntamente la abandonó para iniciar una relación con la rapera dominicana Yailin La Más Viral.

Ambas mujeres dejan una cosa muy clara: no permitirán que nadie les robe su brillo.

“Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenidoVi lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río (yo me río)...Tú te fuiste y yo me puse triple M: Más buena, más dura, más level”, cantan Karol y Shakira.

Shakira y Karol G, sí facturan..

- pic.twitter.com/yVWBpZSi5W — Nancy Anne Shevó (@Shevoanne1) February 24, 2023

El miedo a la soledad y al qué dirán no sólo hace que entregues tu corazón a la persona equivocada sino que tambien, te quedes donde no te tratan como mereces.

La atracción o la química inicial que sentimos cuando vemos a esa persona, no bastan para forjar una relación duradera y mucho menos una que sea buena. Hay muchas cosas de por medio que te van enseñando que el amor de verdad está con quien sepa valorarte, que te impulse y con quien puedas construir un futuro.

Piénsalo, es agotador invertir más tiempo en alguien que no está dispuesto a trabajar en la relación como lo haces tú o que no puede verte como prioridad. Quien te ame de verdad, te dará tu lugar siempre, estará orgulloso de tenerte a su lado y nunca te hará dudar de lo que están construyendo. No pretenderá cambiarte ni tampoco saboteará tus sueños e ilusiones.

No aceptes menos. Nunca. Eres hermosa y mereces alguien que pueda ver tu belleza aún en la oscuridad. Eres inteligente y mereces alguien que admire todo esa capacidad que tienes. Eres fuerte y valiente y mereces alguien que no se sienta intimidado sino poderoso a tu lado.