“¡Qué desgarre!”: Hasta ‘el villano’, Jamil, lloró la salida de Andrés de MasterChef Ecuador

La salida de Andrés la lloró el Ecuador. El primero en sacar lágrimas fue su gran amigo Raúl y hasta Érika Vélez. Pero quien no pudo contener las lágrimas fue ‘el villano’ de la competencia: Jamil. A través de sus redes sociales dejó un emotivo mensaje, en el que sacó su lado más sensible.

“Cuando entre a MasterChef Ecuador me juré que no iba a llorar por la salida de nadie. Que era una competencia y que mientras menos hayan en ella mejor. ‘Ajicero’, Me hiciste romper esa promesa”.

Cuando entre a #masterchefecuador me jure que no iba a llorar por la salida de nadie. Que era una competencia y que mientras menos hayan en ella mejor. @AjiceroTuPapa me hiciste romper esa promesa. — Jamil Faour (@jamilfaour1) February 24, 2023

Pero eso no fue todo. Agregó otro mensaje hasta con emoji de corazón roto. Definitivamente el sentir de todos, pues Andrés era el único que a pesar de las adversidades siempre tenía una sonrisa en su rostro, buena actitud y no se tomaba nada personal.

Que desgarre el capitulo de hoy 💔 te quiero @AjiceroTuPapa ♥️ #masterchefecuador — Jamil Faour (@jamilfaour1) February 24, 2023

Verdaderamente algo que sorprende ya que Jamil no se caracteriza por ser sensible. Más bien es uno de los más polémicos por sus comentarios y su actitud. Aunque nadie le quita lo buen cocinero que es, se ha ganado el hate en redes por como trata a sus compañeros en la competencia.

Despedida de Andrés

“No tengas miedo. Aunque parezca más grande que ti, más grande de lo que sabes, más grande que lo que tienes, más de lo que sientes, aunque parezca que no lo vas a lograr.. Date el chance y no temas, lánzate, incomódate, siente el vértigo, pero sobre todo, disfruta el viaje.. Que todos partimos desde cero y la vida es tan bonita, que nos da chance para decidir cada paso que damos en este camino..Aprende y no temas, que nada es tan importante, todo es una experiencia única, y todo puede ser maravilloso si logras ver con la inocencia de los ojos de cuando eras niño”. Fue lo que compartió en su cuenta de Instagram, 10 minutos después del veredicto.

El texto acompaña a todo un carrusel de postales que guardan distintas etapas de su paso por el programa.