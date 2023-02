Modelo de OnlyFans revela que sus fans le pagan sus viajes y crea polémica

No cabe duda de que OnlyFans se ha convertido en la plataforma favorita de muchas creadoras de contenido, quienes han cambiado su calidad de vida, gracias al contenido que comparten en la plataforma.

Y es que, debemos recordar que, en el modelo de la aplicación, los influencers se quedan con 80 por ciento de las ganancias de sus suscripciones, mientras que el resto va a las arcas del sitio de contenido para adultos.

De esta forma, muchas modelos se han vuelto ricas, debido a los miles de fieles fans que pagan por apreciar su contenido privado.

De hecho, hay muchos ejemplos de creadoras de contenido que se volvieron millonarias desde que incursionaron en la plataforma, como las mexicanas Yanet García, Celia Lora y Karely Ruiz.

Alexia Grace, la modelo de OnlyFans que viaja por el mundo

Aunque algunas de ellas no se embolsan el dinero que obtienen ellas, sí obtienen grandes beneficios como viajar por el mundo, gracias a lo que les depositan sus suscriptores.

Tal es el caso de Alexia Grace, una de las modelos más populares de la plataforma para adultos.

La joven, de 22 años, creó polémica en las redes sociales, luego de que ventilara que suele tomar vacaciones sin gastar un solo dólar.

Y es que, reveló que con las propinas que le brindan sus seguidores ha conocido gran parte del mundo.

“Tuve un seguidor que me ha dado grandes propinas para que me hospede en hoteles y villas de lujo, ¡lo tuve mientras estuve en México! Así que mientras viajaba de mochilera, me alojé en algunos de los mejores hoteles”, dijo.

Sueña con conocer más lugares

Con esta capacidad económica y ayuda de sus fanáticos, la modelo tiene el sueño de conocer más lugares, como Ámsterdam, Bali, Japón, Los Ángeles y Tailandia, entre otros lugares.

Reveló que varía su contenido, de acuerdo al lugar donde se encuentre, para que sus seguidores conozcan un poco más de su vida privada.