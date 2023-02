Modelo de OnlyFans promete celebrar sin ropa si el Napoli gana la Champions

No cabe duda de que el Napoli es uno de los clubes sensación de Europa.

El buen paso del Napoli

El conjunto en el que milita Hirving Lozano se encuentra muy cerca de volver a ganar la Serie A.

Los Azules se ubican en lo más alto de la tabla general, con 15 puntos de ventaja sobre su escolta, el Inter de Milán.

Cuando faltan 15 partidos por disputar, sólo una desgracia podría dejar a los napolitanos sin su tercera estrella del Máximo Circuito italiano; de hecho, no ganan el torneo desde hace 33 años, cuando jugaba en sus filas Diego Armando Maradona.

Pero eso no es todo. El conjunto también lleva buen paso en la Champions League.

En la ida de los octavos de final le pasaron por encima 0-2 al Eintracht Frankfurt, en patio ajeno, por lo que están cerca de meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Modelo de OnlyFans promete viajar desnuda, si el Napoli gana la Champions

Por esa razón, una modelo de OnlyFans lanzó una propuesta para tratar de motivar a los napolitanos.

Paolina Saulino sorprendió a todos sus fieles seguidores, al anunciar que si los Gil Azzurri levantan la Orejona va a celebrar sin ropa en un autobús por toda la ciudad.

La chica, de 33 años, confesó al Daily Star que ya tiene pensado cómo sería su gran festejo.

“Me subiría sin ropa encima de un autobús. Es algo que puedo hace y que me puedo permitir. Honestamente, no creo que alquilar un autobús sea lo más caro del mundo”, dijo la fanática del líder de la Serie A.

Sólo le teme al City

Sobre los próximos rivales de los italianos, en caso de que finiquiten su serie ante el Eintracht Frankfurt, aseguró que sólo deben cuidarse de un equipo.

“Únicamente el City me da un poco de miedo. Pero es increíble lo que estamos haciendo en la Serie A… A diferencia de la Premier League, donde el Arsenal tiene al City pisándole los talones, el Napoli no tiene rivales, entonces no hay comparación”, sostuvo.

Paolina está muy feliz por el desempeño del club de sus amores, después de muchas temporadas en las que no les ha ido bien.

“Si seguimos en la Champions League significaría consolidar al Napoli entre los clubes más importantes y competitivos del mundo después de años de sufrimiento futbolístico… Lo merecemos y lo necesitamos”, finalizó.