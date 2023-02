Le sacan canas verdes de la iras a Erika Vélez: el “terrible error” de Sonnia en Masterchef Ecuador

Debe considerarse un pecado capital el hacer enojar a Erika Vélez. Bueno, esta acción la tuvo Sonnia (participante de Masterchef Ecuador) en la gala de eliminación de este jueves 23 de febrero. La docente tildó de queso criollo al tradicional manaba y la modelo/actriz no lo pasó por alto.

En el reto (degustación de quesos) para salvar a los portadores de delantal negro Sonnia optó por tomar el alimento lácteo y tachar que es queso criollo.

Sonnia hizo enojar a Érika Vélez Captura de pantalla

“De la provincia de dónde, ¿Bolívar? ¿Bolívar?”, increpó Vélez. “Bueno, yo lo conocí así”, tachó a manera de excusa Sonnia.

Con una cara de enojo, Erika no tardó en señalar que ese queso que degustaba es el manaba.” No me trae patacones, escoge mi queso y no sabe. Por favor”, dijo la modelo señalando el sofá para los concursantes que pasaron al reto de eliminación.

Equivocación de queso hizo enojar a Érika Vélez

Respecto al ganador del reto de degustación, Santiago se llevó la victoria y por lo tanto subió al balcón en conjunto con Jamil, Johanna y Sara.