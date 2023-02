“Grotesco” es la palabra que utiliza el chef Jerome para describir el plato de Sara en el próximo capítulo de MasterChef Ecuador

El chef francés Jerome será parte del jurado de MasterChef Ecuador durante varios días, mientras el chef Jorge Rausch cumple con compromisos personales y laborales que le impiden estar en el programa de cocina durante esta semana.

Jerome llegó a las cocinas para el reto de eliminación y, aunque todos los participantes se mostraron emocionados por presentar sus platos a un chef reconocido y de talla internacional, al poco tiempo se dieron cuenta que complacer su paladar sería mucho más difícil que al propio Rausch.

Si pensaban que esto iba a ser un día tranquilo, sin la exigencia del chef Rausch, pues el chef Jerome no dejará pasar ni el mínimo detalle. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/muO1SWeHw4 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 24, 2023

En el avance del capítulo 64, durante las evaluaciones de la caja misteriosa, el chef francés parece que no perdonará a nadie y será duro con todos los cocineros aficionados.

En especial con Sara ya que, en las imágenes se observa como Sara lleva su plato y el Jerome al verlo le dice que se ve “grotesco” y, que la próxima vez debe pensar mejor como emplatar lo que prepara.

El chef Rausch estará ausente por unos días y en su reemplazo llega el chef Jerome. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/vYqN8ohZ3F — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 24, 2023

Esto deja helada a Sara quien muestra una cara de decepción y frustración en el atril. Además, está misma reacción de preocupación ante lo que dirá el chef la tienen Sonnia, quien expresa que no quiere que Jerome se acerque a su estación “es que no quiero que me critique”.

Mientras, Raúl también dice en los confesionarios que “solo quiero que regrese el chef Raush”, lo que da a entender que las duras críticas del chef francés los tienen desanimados.

👁️🚧 ¡Ojo con la limpieza! El desorden es inaceptable en las cocinas de 👩‍🍳 #MasterChefEcuador pic.twitter.com/jfg77hDrWW — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 24, 2023

Ya solo quedan nueve concursantes y la competencia se torna cada vez más fuerte en las cocinas, los mismos jueces han detallado que el nivel de cocina deben elevarlo y demostrar que han estado aprendiendo de alta cocina y conseguir llegar al grupo de finalistas.

