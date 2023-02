¡Fin del reality! Video de Shakira y Karol G deja un mensaje a sus seguidores

The Truman Shakira y Karol G show Capturas de pantalla

25 años después del estreno de The Truman Show, película considerada de culto, un éxito musical ha tomado múltiples referencias de la cinta para tachar el fin de una relación amorosa. Shakira y Karol G estrenaron este jueves 23 de de febrero el tema TQG que representa el fin del reality.

Múltiples internautas han apuntado que la parte final del video musical es igual a la salida de Truman del show donde explotaban su figura, de igual manera las colombianas pintarían la línea final a sus “ataduras” con sus ex parejas. No obstante, estos no son los únicos guiños.

El usuario de Twitter @erickgil_c detalló todos los “huevos de pascua”:

Karol G anuncio una “sorpresa” en NY a las 6:45 p.m. ETS. La sorpresa fue un preview del video en las pantallas de time square, la avenida que es famosa por estar llena de pantallas. En el preview se leía una frase “tu reality show favorito llega a su fin.

El video inicia con Karol G apareciendo en cualquier pantalla (reality show). De hecho en la ultima foto se puede ver símbolo de “recoding”.

Otra referencia es el personaje que se encuentra viendo a Karol G y Shakira desde la cabina. Este es Christof, quien es el productor del programa en la película.

Otra escena que tomaron de la película es de la última escena cuando Truman está por salir del set y es visto por todos, entre ellos un señor en la bañera

Un mensaje final:

Las cantantes a la par dejarían claro que será la última vez que hablen sobre sus relaciones y de esta manera mantengan entretenidos a sus seguidores y haters. Es decir, la novela sobre sus respectivas rupturas han llegado al final.