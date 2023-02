Este fue el mensaje con el que el Ajicero se despidió de MásterChef Ecuador

Una competencia que cada vez, se va cerrando un poco más en sus números, con la salida de Andrés Bastidas el popular ´Ajicero´ de MásterChef Ecuador, ya son 9 los participantes que van quedando, entre las hornillas de las cocinas y la mirada de exigencia de los jueces.

Este jueves 24 de febrero, Andrés abandonó las filas del programa, luego de haber sido calificado como uno de los participantes que presentó uno de los platos con más errores del reto. Luego que los jueces dieran a conocer su veredicto y Andrés se despidiera del reality de comida, este publicó un emotivo mensaje por medio de su cuenta en Instagram, donde hizo una invitación a “no tener miedo”.

“No tengas miedo. Aunque parezca más grande que ti, más grande de lo que sabes, más grande que lo que tienes, más de lo que sientes, aunque parezca que no lo vas a lograr.. Date el chance y no temas, lánzate, incomódate, siente el vértigo, pero sobre todo, disfruta el viaje.. Que todos partimos desde cero y la vida es tan bonita, que nos da chance para decidir cada paso que damos en este camino..Aprende y no temas, que nada es tan importante, todo es una experiencia única, y todo puede ser maravilloso si logras ver con la inocencia de los ojos de cuando eras niño”, son las primeras líneas escritas por Andrés, las cuales acompañan a todo un carrusel de postales que guardan distintas etapas de su paso por el programa.

Evidentemente, la presión de la cocina le hizo una mala jugada a Andrés, quien terminó presentando un plato sin salsa, con demasiado crocante y una carne pasada de término, una combinación que le terminó pasando factura de una forma muy costosa y que fue el ticket de su salida de la competencia.