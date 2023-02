¿Recuerdas a Matías de ‘Patito Feo’? Así ha cambiado su vida desde la serie

Todo el que vio Patito Feo recuerda a Matías, interpretado por el actor Gastón Soffritti, quien protagonizó el interés romántico de la protagonista, Patricia Castro.

El era quien le robaba suspiros a la joven y uno de sus compañeros de clases en el Pretty Land School of Arts en Buenos Aires, enamorando a las fans de la producción por igual.

Pero a 15 años del fin de la telenovela de corte juvenil, mucho a cambiado en la vida del querido Matías de Patito Feo, transformándose en todo un hombre que sigue en el camino de la actuación.

Actualmente tiene 31 años y desde que finalizó el dramático para Disney Channel, ha formado parte del elenco de un total de 11 producciones. Algunas de ellas son Sueña conmigo, Graduados, Los vecinos en guerra, Por amarte así, Simona y Millennials.

Asimismo, también ha trabajado en la pantalla grande. En el cine, ha inscrito su nombre en éxitos como Un paradiso per due, El otro: no todo es lo que ve y El desafío.

Su talento también lo ha llevado a participar en varias obras de teatro y también ha desarrollado sus capacidades como empresario dentro del mundo de los negocios.

El joven ha sido sincero en revelar que la fama de ser Matías en Patito Feo y los retos que siguieron, fue difícil de lidiar al inicio. “Fue una locura y ya no tenía la contención tan cercana de mi familia porque me había ido a vivir solo ese año. Tuve ataques de pánico, un proceso ahí medio oscuro donde la pasé bastante mal y no terminaba de reconocerme a mí mismo”, declaró tiempo atrás.

Actualmente recuperado de eso, respecto a su vida amorosa, ha tenido varias sacudidas y es que actualmente se encuentra enamorado de la también actriz argentina Candelaria Molfese.

De hecho, en diciembre del año pasado fue viral un video del actor para sus historias de Instagram donde le pedía casarse con él. Molfese solo atinó a sonreír y tapar con su pie la cámara, lo que indicaría que la pareja tiene planes de consolidar su relación más adelante por el altar.