¿En verdad cambió su vida? Último ganador de Masterchef lanza mensaje en redes sociales

Masterchef Ecuador se mantiene como uno de los programas más vistos de la televisión nacional. Sea como espectadores o participantes, el reality invita a pensar que sus concursantes toman un nuevo rumbo en su vida profesional tras pasar por sus cocinas y el ganador de la tercera temporada no tardó en confirmarlo.

Andrés Arrata aprovechó este miércoles 22 de febrero para recordar el dichoso momento de coronarse ganador de este reality. En su texto y recopilación de imágenes definió que la experiencia fue renovadora y es la locura más grande que ha hecho en su vida.

Tachó que no se ha catapultado a la fama por no ser tan mediático, pero que no cambiaría nada de todo lo que ha hecho y lo que tiene planeado. “Cocinar es tal vez el acto de amor más grande que existe”, acotó.

Mensaje del tercer ganador de Masterchef Ecuador

“Hoy hace un año mi vida dio un giro inesperado. De repente me vi como ganador del programa de cocina más importante del mundo. De mi programa favorito de televisión, con el que compartí con mis hijos muchas horas”.

“De repente caminando por la calle me pedían fotos, me abrazaban y me llenaban de palabras bonitas. Me invitaban a cocinar, me regalaban recetas, me contaban sus historias y sueños. Me llenaban de cariño personas que yo no conocía, pero que para ellos, yo era super familiar, tanto que me llamaban Andresito. Aún, cada vez que pasa, me llenan el corazón. Siento que algo bueno y positivo pude dejar en ellos”.

“Mi vida familiar también cambió con la misma intensidad. De un día a otro nos mudamos y empezamos a vivir en un lugar nuevo, alejados de todo y todos los que conocíamos. Rodeados de la naturaleza y magia de Galápagos”.

“Un año de locos. Tal vez el año más especial y seguramente inolvidable de mi vida. ¿Cambiaría algo? Pues no”.

“La experiencia MasterChef fue renovadora, la locura más espectacular que he hecho en mi vida y les aseguro que he hecho muchas. Por otro lado Galápagos, es tal vez uno de los mejores regalos de vida que he recibido”.

“Que tal vez no he podido aprovechar la fama por estar tan lejos, que tal vez mañana nadie me recuerde por no ser tan mediático ni estar en la movida. Pues no me importa, no cambio un segundo de este año y sus circunstancias por nada. Sigo con mi familia, unidos y rodeados de la naturaleza, de amor y paz”.