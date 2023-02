“Voy a sacar a los malos”: ¿Jamil romperá el pacto con Sara y Sonnia en MasterChef Ecuador para sacarle provecho al pin del chef?

En MasterChef Ecuador, Jamil ganó el pin del chef al competir con Alexandra en un reto que era un verdadero paseo para él. Ahora aprovechará los beneficios que le otorga y ya lanzó sus advertencias que podrían estar dirigidas a Sara y Sonnia, con quien supuestamente hizo las pases. ¿Cuál será su estrategia?

“Voy a cortar cabezas”.

Desde la producción le preguntaron sobre el pacto que hizo con algunas de sus compañeras. En el reto de campo anterior se disculpó con Sara y Sonnia después de tantas humillaciones y malos comentarios y hasta se dieron un abrazo.

Pero con el pin del chef, a Jamil no le importará ese “pacto por la paz” y va contra ellas. “Mi único pacto vigente es con Johanna y es puramente gastronómico”.

“Vamos a sacar a todos los que sean malos”.

Entonces sí es claramente contra Sara y Sonnia. También podría estar incluido Henry. Pero a quienes a criticado fuertemente Jamil su forma de cocinar es a las dos primeras.

No hubo pacto con Sara y Sonnia, según Jamil. Pues él cree que no lo han perdonado del todo. Sobre todo la profesora que dijo la semana anterior que ella no era hipócrita y por eso no le daba el abrazo.

“No sé si va haber pacto con ellas porque no me han perdonado del todo”.

Si no lo hicieron de corazón, “no me interesa ahorita cortar sus cabezas”. Puede que en esta oportunidad ellas no sean sus fichas a mover, si no más bien Alexandra quien le ha jugado sucio en varias oportunidades y aún así Jamil logra salirse con la suya.