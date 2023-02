“Solo vienes a criticarme”: Piqué se le ‘paró en la raya’ a youtuber colombiano

Como cada fin de semana, la Kings League fue tendencia en redes. El particular torneo de fútbol creado por el streamer español Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué cada vez cuenta con más acogida.

La séptima jornada de este torneo estuvo marcada por el cruce provocado por las decisiones de los árbitros en el partido entre Rayo Barcelona, el cuadro que representa ‘Spursito’, contra Aniquiladores, del youtuber colombiano Juan Guarnizo.

Por este motivo, Gerard Piqué, presidente de esta liga aficionada del balompié, tomó la determinación de hacer repetir los últimos dos minutos de este duelo, algo que hizo enfurecer al creador de contenido colombiano, quien expuso su molestia en Twitch.

“Lo único que nos falta es que nos pongan una sanción por decir que es una mierda”, fueron algunas de las palabras de Guarnizo, quien junto a ‘Spursito’ no paró de hablar cosas negativas del torneo.

La tensión también estuvo presente en el ‘After Kings’, espacio en el que se reúnen los presidentes de los equipos, discuten al terminar la jornada. El exfutbolista catalán fue claro con sus palabras y estas le cayeron al colombiano.

Luego fue Guarnizo el que criticó la actitud de Piqué. “¿Quién la empezó? Se nota hostil el primer mensaje de ‘yo soy el que manda, soy el presidente, acá se hace todo lo que yo diga’”. Piqué respondió y le manifestó a Guarnizo que quizás él era el que simplemente fue a criticarlo “por cualquier cosa” que dice.

Juan perdona, si no estoy me hubieras criticado que no di la cara, si estoy entonces me criticas por el mensaje. Quizás eres tú el que simplemente ha venido a criticarme por cualquier cosa que digo, si quieres te digo, Juan repetimos el partido, si quieres lo hacemos así.

— Gerard Piqué