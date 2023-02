¡Se quebró! Tini rompe en llanto tras interpretar canción que habla sobre pérdida de un amor ¿Extraña a Sebastián Yatra?

“Esta canción es para todos ustedes, para los que tienen el corazón partido pero sé que van a salir adelante, para todos aquellos a los que esta canción los acompañó en su momento”, fueron las palabras dichas por la cantante Tini, antes de comenzar la interpretación de ´Carne y Hueso´.

La artista argentina dio un show que deslumbró por completo a toda la audiencia que hizo parte de uno de los escenarios más famosos del mundo artístico, la Quinta Vergara, en Viña del Mar. Ahí, en medio de la emoción y la adrenalina del publico, la cantante dejó salir a relucir lo que podría decirse es la memoria de los sentimientos, al hacer una tierna dedicatoria, en la que habló de las pérdidas de grandes amores.

En medio de lágrimas, Tini se mostró muy vulnerable al cantar una de las melodías que recoge entre sus líneas la tristeza que se afronta al extrañar los besos y la compañía de un amor. “Solo soy de carne y hueso y te sigo amando hasta los huesos. Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso que ya no me toca a mí”, es parte del estribillo con el que la Quinta Vergara enloqueció y hasta podría decirse la hizo merecedora de una gaviota.

Aunque es bien sabido que la argentina se encuentra en pleno auge de su relación amorosa con el futbolista Rodrigo de Paul, tal parece que este no sería el promotor de las lágrimas de la artista, aunque la misma no hizo mención de nadie por obvias razones, los internautas se han encargado de dar un nombre, que para muchos tiene mucha cabida, Sebastián Yatra.

Para nadie es un secreto que Tini vivió un bonito noviazgo con el colombiano, que de acuerdo a lo dicho por ambos en aquel momento, se vio afectado por la distancia y las circunstancias externas, por lo que ahora no solo Viña se pregunta si aún Tini guarda sentimientos por el intérprete de ´Tacones rojos´.