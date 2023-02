¿Por qué la estatuilla de los Premios Oscar es dorada? Y otras curiosidades sobre los galardones Pixabay /Captura The Whale

El próximo 12 de marzo, el teatro Dolby de Los Ángeles se llenará de gala, debido a que se realizará la edición 95 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito cinematográfico.

¿Quién le puso Oscar a los prestigiosos premios de cine?

¿Alguna vez te preguntaste por qué se llaman así? Pese a que no existe una historia oficial, ese nombre data desde 1939 cuando la Academia decidió utilizar el término Oscar para designar a la estatuilla dorada.

Sin embargo, en 1929 cuando se originaron estos premios, los especialistas en la industria del cine de EEUU lo consideraban como: The Academy statuette, The golden trophy o Statuette of merit.

Su origen se remonta a Margaret Herrick, la bibliotecaria de The Academy, quien en 1931 comenzó a servir a la biblioteca de forma voluntaria y, tras casarse con el asistente del secretario ejecutivo, Donald Gledhill, cambió de puesto para fungir como la directora ejecutiva desde 1945 y hasta 1971.

La mujer se encargó de nombrar al reconocimiento que conocemos hoy en día, pues decía que “se parecía a su tío Oscar” y desde aquel momento, los expertos comenzarían a nombrarlo así de manera informal.

En 1934 se haría popular este término, debido a que el periodista Sidney Skolsky lo empezó a usar para su columna, donde escribió sobre Katharine Hepburn y su premio a Mejor actriz; sin embargo, oficialmente The Academy lo haría oficial con The Oscar o el Oscar.

¿Quién le puso Oscar a los prestigiosos premios de cine? Pixabay

3 curiosidades sobre los galardones de los Premios Oscar

La estatuilla tiene el valor de 1 dólar

¡Así como lo lees! Aunque es considerado como uno de los máximos reconocimientos en cine a nivel internacional y se pensaría que por el trasfondo que existe para conseguirlo su valor podría ser mayor.

Sin embargo, como no todos piensan igual y mucho menos han decidido conservarlo, desde que se comenzó a otorgar, los famosos no perdieron la oportunidad de deshacerse de la estatuilla y venderla, aunque para 1950 se hizo firmar de forma legal que los ganadores no podrían revenderla y tampoco sus herederos.

Así que si los acreedores al premio buscan venderla, primero tendrán que ofrecerla a The Academy por el precio de un dólar y si el acreedor no acepta, no se le entregará el prestigioso premio.

¿Cómo se hacen y cuánto cuestan las estatuillas de los Premios Oscar?

Desde 2017 The Academy anunció que la famosa estatuilla de los Premios Oscar volvería a lucir con el diseño que tenía en 1929 y sería la empresa Polich Tallix Fine Art Foundry, la encargada de ponerlo en marcha ese año, pero que fue cambiada en 2022 por Epner, fundador de Epner Technology.

Un Oscar mide de 34.2 cm de altura y pesa 3.8 kilos y está elaborado a mano en una base de britannium, metal de cobre, estaño y antimonio y, su cubierta consta de un baño en oro de 24 quilates, el cual, en caso de desvanecerse cuenta con una garantía de por vida y mismo que es pulido a mano a fin de obtener su característico terminado satinado.

Se toma alrededor de tres meses para poder realizar las 50 estatuillas que se entregarán durante los premios y su precio individual es de los 900 dólares, por lo que el total de estatuillas entregadas en la ceremonia tendría un valor de 45,000 dólares.

Mexicano fue el modelo para la estatuilla del Oscar

Desde el punto de vista del diseño, la imagen del Oscar está inspirada en el estilo Art Deco y es la viva imagen de un hombre que porta una espada apoyada sobre un rollo de película con cinco apartados que representan los rubros que originalmente se reconocen en la premiación como: producción, dirección, actuación, guión y técnica.

De acuerdo con varios portales informativos, existe una teoría (sin pruebas concretas que sostengan esta historia) sobre el hombre detrás de la estatuilla del Oscar y se le atribuye a Emilio El Indio Fernández (1904-1986), un actor y cineasta mexicano muy popular que usó el apodo de el indio por sus raíces al norte de México y quien afirmó ser el modelo para el trofeo durante su estadía en Hollywood en la década de 1920.