Premios Oscar 2023: ¿dónde, cuándo y a qué hora puedo ver a los ganadores desde casa?

Razzies 2023: 'Blonde', Tom Hanks y otra vez Jared Leto (la polémica lista de este año) Blonde. L to R: Adrien Brody as The Playwright & Ana de Armas as Marilyn Monroe. Cr. Netflix © 2022 (2022 © Netflix/2022 © Netflix)

El próximo domingo 12 de marzo se llevará a cabo la 95 edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), conocidos coloquialmente como Premios Oscar, cuyo galardón se entrega de forma anual y reconoce a lo mejor del ámbito cinematográfico a nivel internacional.

Everything Everywhere All at Once, la cinta de ciencia ficción y aventura dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert se ha logrado posicionar como una de las favoritas de los críticos en 11 categorías como Mejor película, Mejor dirección y Mejor actriz, por la interpretación de Michelle Yeoh como Evelyn QuanWang.

En esta imagen proporcionada por A24, de izquierda a derecha, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan en una escena de, "Everything Everywhere All At Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo"). (Allyson Riggs/A24 Films vía AP) AP (Allyson Riggs/AP)

¿Quiénes son los latinos nominados en los Premios Oscar 2023?

Tras ser anunciada la lista de los nominados a los Premios Oscar 2023 el pasado 24 de enero, no se pueden dejar de mencionar a los latinos que figuran en esta competencia y cuyo premio es la tan anhelada estatuilla dorada.

Nombres como Ana de Armas, actriz de origen cubano, que interpretó a Marilyn Monroe en la película escrita y dirigida por Andrew Dominik, Blonde, es una de las nominadas a mejor actriz.

Seguida por el mexicano ganador del Oscar en 2018 por El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, quien fue postulado a mejor cinta animada por su versión en stop-motion de Pinocho (checa aquí un adelanto).

Asimismo, el cineasta Alfonso Cuarón no se queda fuera de las nominaciones, debido a su corto Le Pupille (puedes ver el tráiler aquí), donde plasma “la historia sobre los deseos puros y egoístas, la libertad y la devoción, y la anarquía que es capaz de florecer en las mentes de las chicas dentro de los confines de un estricto interno religioso en Navidad”.

Para la categoría de mejor largometraje internacional, se consideró a la producción argentina de Argentina, 1985, una cinta de Santiago Mitre, cuya temática histórica y drama ha logrado conquistar a los especialistas, se desarrolla en argentina, donde “un grupo de abogados investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar”.

¿Dónde y cuándo ver los Premios Oscar 2023 desde casa?

La gala anual de los Premios de la Academia, en su 95a edición, se realizará en el teatro Dolby de Los Ángeles, donde será transmitida en vivo por el canal ABC el próximo 12 de marzo a partir de las 8:00 pm (hora del este).

Tras la pandemia por Covid-19, la ceremonia de Los Oscars tuvo un cambio en la entrega de los galardones, pues en 2022 se trató de hacerla lo más ágil posible y no en las cuatro horas que se estaban acostumbrados.

En 2021 se realizó la premiación con menor rating de la historia de estos importantes reconocimientos, pues de acuerdo con el portal web de la BBC, solo 9.23 millones de personas la sintonizaron, lo cual, representó una caída del 51% respecto a los 18.69 millones de espectadores que vieron los Oscar el año anterior.

Tras la controversial conducción de Chris Rock, este 2023, será el aclamado Jimmy Kimmel el encargado de darle vida y la magia correspondiente a los Premios de la Academia, pues en 2017 y 2018, el conductor ya había sido maestro de ceremonias.

¿A qué hora puedo ver la gala de los Premios Oscar 2023 en Latinoamérica?

Este año, podrás disfrutar de la premiación en vivo en la página oficial Oscars.org y a través de sus redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok.

A partir de las 7:00 pm (tiempo del centro de México) se podrá seguir la gala. El horario que coincide con Colombia, Perú y Ecuador será a las 8:00 pm, mientras que en Chile, Argentina y Brasil se podrá sintonizar a las 10:00 p.m.