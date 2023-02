Los colombianos critican a la nueva esposa de Marc Anthony por meterse con ‘viejitos’

Los colombianos hoy más que nunca critican a la nueva esposa de Marc Anthony por meterse con viejitos. Y es que recientemente se conoció parte de su pasado sentimental en el que llegó a tener un “sugar” millonario que la mantenía.

Es decir, que Nadia Ferreira sí hace honor a la canción de Shakira con Bizarrap. Y aunque ella no ha llorado, sí ha sabido facturar, tanto que luego de la relación que sostuvo con el empresario Mario López, ella logró “atrapar” al famoso salsero a quien le dará un hijo, para así garantizar su futuro y el del pequeño.

Y es que esta jovencita de tan solo 23 años, tiene a los colombianos muy molestos debido a la manera tan “descarada” con la que ha logrado sus objetivos, sin temor al qué dirán, pues se conoció que a los 16 años ya ella estaba de amores con el millonario empresario quien, para ese entonces tenía 77 años y que la puso a valer, pues ella hizo varios negocios a su lado con tal de hacerse una fortuna que hoy supera los 5 millones de dólares. Sin embargo, parece no resultarle suficiente, pues quiere seguir sumando cifras ahora que es esposa del cantante.

Mario López, el millonario ex novio de Nadia Ferreira pic.twitter.com/bBnvu63VI2 — ShowMundial (@ShowmundialShow) February 17, 2023

Colombianos critican a la nueva esposa de Marc Anthony por andar con ‘viejitos’

“Nadia sabe lo que quiere y ella no pierde el tiempo”, “Una pena, una pena Nadia que se embaraza siendo muy joven, siendo un mal ejemplo para todas las jóvenes, debió esperar unos 10 a 15 años más. Una pena”, “Marc no se dio cuenta a tiempo”, “Esta niña se ha hecho millonaria a costa de los viejos con los que ha andado”, “Pobre Marc cree que está niña se va a quedar ‘para siempre’ con él”, “¿Pero, sí ya ella tiene dinero?, no entiendo”, fueron algunos de los comentarios que la mayoría de los colombianos han expresado en redes sociales y que denotan que nadie está de acuerdo con que Nadia Ferreira, nueva esposa de Marc Anthony ande con puros viejitos.

Incluso, su ex, que ahora tiene 84 años, arriesgó hasta su matrimonio por irse con esta jovencita que conoció en 2015 cuando participó en el Miss Teen Universe Paraguay, lugar en el que desde entonces ella comenzó a facturar una vez que se involucró sentimentalmente con este empresario con el que amasó su fortuna, lo abandonó y ahora corrió a los brazos del cantante a quien muchos no dudan que ella también “usará” para seguir sumando dólares a su cuenta y a la de su futuro hijo.

El impacto ha sido tal, que en redes sociales, ya muchos han manifestado querer estar en la posición de este pequeño que será el heredero de una gran fortuna y negocios.

Todos, yendo a tirarse de un puente para reencarnar en el bebé de Nadia Ferreira y Marc Anthony:pic.twitter.com/lhknD4T8Qh — A. (@_estigarribia9) February 15, 2023