La promesa que Marc Anthony no cumplió con el embarazo de Nadia Ferreira: ya sabemos el sexo

Todo el mundo quedó boquiabierto el pasado 14 de febrero al darse a conocer el embarazo de Nadia Ferreira, nueva esposa de Marc Anthony, con quien se dio el “sí quiero” días atrás.

Fuentes cercanas aseveran que por esa razón los famosos adelantaron su boda, ya que querían ofrecerle una familia consolidada a ese bebé en camino, del cual poco se conoce sobre su tiempo de gestación.

Lo que sí se especula es que se trata de un niño, de acuerdo con la información divulgada por el programa No Chisme No Like, el cual vendría al mundo a convertirse en el séptimo hijo del salsero.

El intérprete de Tu amor me hace bien, se convirtió en padre de Arianna y Álex junto con Debbie Rosado, después con Dayanara Torres procreó a Cristian y Ryan, mientras que con Jennifer Lopez nacieron los mellizos Emme y Max.

Pero, ¿cuál es la promesa que Marc Anthony quebró con el embarazo de Nadia Ferreira?

Pues precisamente que no volvería a tener descendencia, ya que hace 7 años, cuando tenía 48 años, se sentía muy mayor para volver a iniciar el proceso de ser papá, más entendiendo su estilo de vida y trabajo.

De hecho, al artista le pesa no haber podido estar más presente en la vida de sus hijos, porque por las largas horas de ensayos, grabaciones y conciertos, más los viajes de las giras, ellos tuvieron que crecer alejados de su papá.

“¿A esta edad? Ya voy a cumplir 48 años… Como uno luce y cómo uno se siente son dos cosas muy diferentes. Salir de gira con un niño de seis meses no es igual que no salir con uno”, explicó.

“Pero también la responsabilidad de ser padre. Lo único que me impacta, que me ha molestado, es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos y hacerle eso (a un bebé nuevo), ahorita ya están entendiendo pero no cambia el hecho de que papi no pudo estar”, declaró.