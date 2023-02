Demi Moore cada vez más cerca de Bruce Willis: así lo tomó su actual esposa y ya son familia

Demi Moore dio una actualización del estado de salud de Bruce Willis, informando que ahora ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal, un trastorno que afecta principalmente la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

Pese a que se divorciaron hace años, la protagonista de Ghost siempre ha tenido una buena relación con Willis ya que comparten tres hijas en común. Tras el diagnóstico de afasia del actor el año pasado, se han acercado más que nunca.

Tras la separación de Moore en el año 2000, Willis volvió a encontrar el amor y en 2009 se casó con la modelo Emma Heming con quien tuvo dos hijas. Esto ha llevado a que muchos cuestionen cómo toma Heming la relación tan cercana que su esposo tiene con su ex.

Demi y Bruce fueron una una de las parejas más envidiadas de Hollywood en la década de los noventa. En aquel entonces ambos eran los actores más cotizados de la industria, además de que poseían un gran talento, galanura y carisma.

Su matrimonio parecía ser uno de los más estables por lo que en el 2000 dejaron al mundo boquiabierto cuando anunciaron su ruptura. Sin embargo, los 13 años que estuvieron juntos los llevó a tener una gran admiración y cariño por el otro, lo que les ha permitido verse como buenos amigos.

Demi sin duda ha dado las lecciones más valiosas sobre una separación madura ya que no sólo se lleva bien con Bruce sino también con su actual pareja.

La actriz ha dicho que son “una familia fusionada” ya que todos, incluyendo las hijas que ambas partes tuvieron, han crecido como hermanas.

Desde hace años los hemos visto convivir en días de campo, viajes, reuniones familiares y navidades.

Y el 2022, tras el primer diagnóstico de afasia del actor, fue un punto clave para fortalecer la relación.

Otra de las claves que ha mantenido a la ex pareja unida es que serán abuelos pues su hija Rumer está embarazada. Para Emma esto también ha sido motivo de celebración ya que la ha visto crecer, al tiempo que ella ha sido la mejor hermana mayor de las pequeñas Evelyn y Mabel.

En 2019, Heming y Willis renovaron sus votos y por supuesto Demi y sus hijas estuvieron invitadas. La modelo le dijo a Us Weekly que la actriz era pieza clave en la celebración.

“Ella me recibió en su familia como yo la recibí en la nuestra. Una vez más, tengo mucho respeto por ella. Tengo mucho respeto por la forma en que Bruce y Demi superaron su divorcio para poder poner a sus hijos primero. Aprendí mucho de eso y crecí mucho al verlo. Para ella era importante estar allí. Estuvo en nuestra primera boda. Me encantó tenerla allí de nuevo. No lo haría sin ella”.

— Emma Heming a US Weekly