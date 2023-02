De bralette a transparencias: Laura Bozzo y sus looks más sexys a sus 70 con los que rompe estereotipos

De bralette a transparencias: Laura Bozzo y sus looks más sexys a sus 70 aunque la critiquen Instagram @laurabozzo_of

Laura Bozzo es una de las presentadoras de televisión más famosas que se dio a conocer por su lema “que pase el desgraciado”, en su famoso programa Laura en América.

A sus 70 años la famosa no solo sigue trabajando, sino que presume su figura que es de admirar en looks sexys y modernos, demostrando que la edad no define tu estilo.

Muchos la han criticado por sus actitudes, gestos, y hasta sus atuendos, por ser demasiado “atrevidos” para su edad, pero Laura prueba que no le importa el qué dirán, pues ella se siente bien con estos looks.

Te recomendamos: Laura Bozzo: La ruptura que la impulsó a levantarse y ser una mujer exitosa

Por eso, en los últimos meses se ha mostrado más atrevida que nunca llevando looks con transparencias y hasta bralette, y aquí te mostramos algunos de ellos.

Los looks más sexys y atrevidos de Laura Bozzo a sus 70 con el que impone tendencias

Pantalón brillante y bralette

Para su reciente aparición en la edición del domingo de La casa de los famosos, donde Laura es panelista, llevó un atrevido look con pantalón y bralette.

La famosa lució un pantalón ancho plateado brillante, corte alto, con un blazer del mismo estilo que lució abierto, mostrando el bralette platado con encaje, y mostrando su abdomen.

Pantalón ajustado y bodysuit con transparencias

Para otra gala de La Casa de los famosos, la presentadora llevó un “total black” muy elegante y revelador compuesto por un pantalón ajustado con brillos.

Este look lo complementó con un bodysuit de mangas largas, negro, con transparencias, que dejaba ver su escote y abdomen y complementó con botines plateados.

Vestido largo de flecos

Laura llevó un hermoso y moderno vestido largo blanco, con flecos y piedras blancas, y con ligero escote.

Este atuendo lo complementó con unos stilettos plateados y su cabello lo llevó suelto y liso, luciendo hermosa.

Te recomendamos: “Infiel sin corazón”: Laura Bozzo, Niurka Marcos y más famosas que pusieron a Piqué en su lugar

Corsé y pantalón

Laura lució como toda una modelo de 40 años con un pantalón negro ajustado, corte alto, que combinó con un corsé negro con detalles dorados.

Este look lo complementó con un blazer corto también negro, con hombreras, y detalles dorados y zapatos negros, luciendo espectacular.