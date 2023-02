Aunque la llamen “vieja”, Lucero se liberó de los filtros y con esta foto dejó ver sus arrugas a sus 53

Lucero es una de las cantantes y actrices de México más exitosas y admiradas y a sus 53 sigue cosechando éxitos y de hecho recientemente estuvo de gira con su ex, Mijares.

La famosa tiene muchos proyectos y a su edad luce espectacular, pero los años no pasan en vano y ya se notan las arrugas y ojeras.

Por eso, la celebridad decidió despojarse de los filtros y maquillaje y posó al natural en redes, enviando un gran mensaje de amor propio.

Lucero posa sin maquillaje y muestra sus arrugas y canas

Lucero sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram una imagen antes de dormir, en la que lucía sin maquillaje, presumiendo sus canas y arrugas.

En la foto se ve acostada, con el cabello al natural, y se pueden ver sus arrugas y ojeras, que son normales con la edad y que todas tenemos.

“Buenas noches, con pelo castaño y sin pintar y sin filtro y así…confieso que no atreví a postearla en fijo por aquello de los criticones”, fue el mensaje que la cantante compartió en la imagen.

La famosa se llevó todos los aplausos en redes por convertirse en ejemplo y mostrarse tan natural y real, algo que pocas celebridades se atreven a hacer hoy en día.

“Tu sonrisa es bella, eso es belleza”, “Eres única y muy guapísima bellísima y lindísima ck siempre My PRECIOSA”, “Que PRECIOSA foto eres única y maravillosa y sobre todo Natural y no te preocupes del envidioso”, “Eres linda con sin o con maquillaje”, y “Eres y serás bella! Cada arruguita es una huella de lo vivido, y el que no ha vivido crítica”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Lucero prueba que las arrugas nos hacen más hermosa, y no tenemos que avergonzarnos de ellas, debemos normalizarlas y aceptarlas con amor.

Además, motivó a muchas mujeres a mostrarse sin maquillaje, que por miedo a las críticas no se atreven, pero al ver que una famosa lo hace, lo ven todo diferente y les da el valor, y es algo que todas debemos hacer.