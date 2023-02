Maestra realiza una petición a Shakira para que sus alumnos terminen de aprender las tablas de multiplicar

La canción de Shakira con Bizarrap ya tiene casi dos meses que se estrenó, pero sigue siento material para nuevos temas y peticiones de fanáticos de la cantante colombiana. En este caso, una docente colombiana le pidió a la cantante a través de las redes sociales que sacara un tema con las tablas de multiplicar para que los niños lo aprendan.

La docente realizó la solicitud, mientras ve cómo sus alumnos cantan y bailan al ritmo de la estrofa “Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique”.

En el vídeo, que ya tiene más de 54 mil reproducciones se puede ver cómo varios niños de la clase de una escuela se saben de memoria la canción de Shakira y Bizarrap. Por ello, se escucha que la maestra le pide a la cantante colombiana que haga una canción con las tablas de multiplicar para que sus alumnos se las aprendan.

“Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar, para ver si así se las aprenden”, dice.

La grabación reunió varios comentarios a favor de la petición de la maestra. “Shakira atender pedido” o “Shakira y Bizarrap ahí está el reto” son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el vídeo.