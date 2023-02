“¿De qué país eres?”: Jamil hace de menos las ollas ecuatorianas que utilizaban en MasterChef Ecuador

A Jamil no le gusta el Carnaval de Ecuador; prefiere el de Alemania. Tampoco el encebollado y no ha probado la colada morada. Mucho menos las ollas que utilizaban los cocineros en MasterChef Ecuador para preparar sus platillos. Así lo dio a entender en su cuenta de Twitter y nuevamente es criticado.

Todo comenzó cuando una de sus familiares -muy activa en la red social- publicó un tuit diciendo que en el MasterChef “gringo” sí les dan utensilios profesionales y que en la edición de Ecuador no, al mencionar una marca nacional.

Jamil no tardó en responder ese comentario y confesó que sufría cuando estaba en la competencia -que obviamente es grabada- y que ahora también sufre cuando ve los capítulos.

Captura de pantalla

Uno de los usuarios que criticó su comentario le dijo que él y su familiar “representan al guayaco con dinero”. Aunque Jamil trató de justificarse diciendo que no se trata de marca si no de calidad y que ello le pasó factura en algunos retos.

Captura de pantalla

También criticó la licuadora de esa misma marca al igual que la batidora. “No la usábamos para nada”.

Entonces, un internauta le hizo la sarcástica pregunta: “¿De qué país eres?”.

Captura de pantalla

Jamil ha sido uno de los más críticos al finalizar la competencia. Pues Hace una semana estaba molesto con la producción, por los estándares de la competencia, ya que en el anterior reto de la caja misteriosa no le aceptaron su plato -muy bien elaborado- y le dieron mandil negro. Sin embargo, platillos que no estaban a su altura se llevaron los elogios y hasta cachetito.

Fue Twitter donde se desahogó y lanzó un mensaje aclarando que no vio el capítulo de ayer porque le parece “una falta de respeto”. Pues la producción se ha enfocado más en mostrar una novela de clases sociales y amores en lugar de hacer brillar el talento culinario.

“No he visto ni veré el capítulo de hoy de MasterChef Ecuador. No por mi delantal negro sino porque me parece una falta de respeto a la gastronomía y la seriedad de una competencia como lo es MasterChef”, escribió.

