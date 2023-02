¡Al estilo Shakira! Maite Perroni dijo adiós a su melena castaña y apostó por un look atrevido

Hace poco más de un mes, Maite Perroni había anunciado su primer embarazo junto a su actual esposo Andrés Tovar, con quien se casó el 9 de octubre de 2022 en una hermosa boda celebrada en Valle de Bravo junto a sus amigos y familiares más cercanos.

Con un emotivo video, la pareja anunció la llegada de su primer hijo durante el día de reyes, mientras partían una rosca, un mensaje aparecía debajo, anunciando la llegada de su bebé ‘Tovar Perroni’, además de poner ese lindo ‘regalo’ bajo el árbol y poniendo una botita junto a las de ellos. En ese entonces aún se desconocía el sexo del bebé, hasta ahora que sabemos que será una niña, mientras ya podemos ver lindas fotografías de la futura mamá a través de la cámara de CARAS.

Con dos vestidos de aberturas y cuello cruzado por varios tirantes, más otra prenda de tipo cut-out, la orgullosa madre posó para la revista con un peinado ondulado y maquillaje en tonos marrones junto a su esposo.

A esta importante editorial también reveló que se enteró de su embarazo en medio de los preparativos de su boda, fue el 8 de septiembre cuando supo que estaba esperando a su bebé y un mes después se celebró su matrimonio.

Maite Perroni apuesta por uno de los looks de cabello más arriesgados

A sus 39 años, Maite Perroni ha demostrado su especial gusto por su pelo castaño oscuro y tonos oscuros y azabache, que se han vuelto una sello característico de sus looks. La actriz es de las pocas famosas que no ha mostrado cambios importantes en su cabello, pasando por tintes de pelo en colores castaños claros, algunas mechas y cortes de capas con fleco.

Es por eso que el último look que mostró la integrante de RBD, sorprendió a más de uno, pues es precisamente por los pocos cambios que se ha visto en él que este destaca por sobre todo, dándole un aspecto rebelde y despreocupado, muy diferente a lo que ya conocemos de peinados impolutos y cabello muy bien cuidado.

El nuevo estilo de cabello de Maite Perroni son ¡rastas!

Netflix está a punto de estrenar una nueva serie llamada ‘Triada’, basada en hechos reales, cuenta la historia de una detective (Rebecca) que tendrá que resolver un crimen de una mujer que luce exactamente igual a ella, por lo que veremos a Maite Perroni interpretar a diferentes personajes a la vez, mostrando su talento histriónico.

Para su papel, pudimos verla en un look de rastas de colores en tonos rosas, morados y azules, posiblemente uno de los looks más atrevidos de la actriz con aires mucho más urbanos, fuera de lo que estamos usualmente acostumbrados con la actriz. Esto no es todo, pues su maquillaje terminó de completar este estilo rebelde en tonos oscuros y delineados.

Otras famosas que también han usado rastas

Algunas celebridades ya se han unido en el pasado a este look de rastas cuyo origen se ubica en la región de Jamaica, entre ellas Shakira, Zendaya, Rihanna y Willow Smith. El significado de este look se puede definir como “La melena del león de Juda” un símbolo de pureza y paz, algunos ‘rastafaris’ lo interpretan como una dedicación y pacto con Dios llamada “Jah” (abreviación de Jehová) así como a los tres votos nazareos, que aparecen en el Libro de los Números, el cuarto libro de la Biblia.

