“¿Más barato por docena?”: madre ha estado embarazada todos los años desde que se casó y tiene 12 hijos

Ser padres de varios hijos implica un desafío inmenso más si se tratan de más de 6 pequeños. No sólo por el tema físico y emocional de la mujer, sino por equilibrio y la estabilidad de la pareja.

Es cierto que tener una familia numerosa tiene sus ventajas, pero también hay que tomar en cuenta que es todo un reto dar educación y criar a los hijos en tiempos de crisis como los que se vive actualmente.

Pero una pareja en Nuevo México ha desafiado todo pronóstico: Courtney Rogers, de 38 años, y su esposo, Chris, hace poco dieron la bienvenida a la bebé Cambria, elevando la cantidad de sus hijos a los asombrosos 12.

Según el portal Genial Gurú, Courtney es una supermamá que tuvo 12 hijos en 12 años y logró convertir a su prole en una familia como la de Más barato por docena, pero en la vida real.

No pensamos en tantos, pero se dio

Los felices padres revelaron que nunca pensaron en tener tantos hijos cuando decidieron formar una familia. Incluso tuvieron un aborto espontáneo cuando empezaron a tratar de concebir, pero ahora todo está perfecto.

El hijo mayor de la pareja, Clint, nació el 30 de marzo de 2010, y luego tuvieron otros 5 niños, seguidos de 6 niñas.

“Es sorprendente cómo funcionó, porque tuvimos a todos nuestros hijos al principio y las últimas 5 han sido niñas, así que todo se equilibró”, dijo Courtney en una entrevista.

Ambos aseguran que cada bebé es un nuevo capítulo en su vida.

“Clint nació 3 semanas antes de que yo cumpliera 26 años, pero, en ese entonces, no tenía idea de que tendría más hijos. Pensé que a los 26 era demasiado mayor y no sabía que vendrían tan rápido, además de incluir un par de gemelos. Luego dijimos que tendríamos 10 hijos como máximo, pero todavía me sentía lo suficientemente joven y saludable, así que lo elevamos a 12″.