Mujer genera debate porque después de ser “feminista furiosa” ahora es “ama de casa”

La sociedad en la antigüedad consideraba a la mujer como la persona que solo estaba para atender al marido, reproducirse y estar con los quehaceres del hogar.

Con el pasar de los años las mujeres se fueron empoderando hasta hoy que ocupan grandes cargos en corporaciones, son profesionales de alto nivel y todas esas cosas lo combinan con el hecho de ser amas de casa, madres, esposas y sostén de un hogar.

Pero hay sus extremos, como todo en la vida, nacen esas “feministas furiosas” que consideran que una mujer empoderada no está para terminar como ama de casa y que el hombre no haga nada. Que todos son iguales.

De feminista a ama de casa feliz

Una mujer fue criticada en la red social TikTok tras confesar que es “feminista furiosa”, pero que ahora admite que se considera solo ama de casa tradicional.

Según el portal Upsocl, la usuaria Madison en TikTok realizó un video explicando su situación, donde ha acumulado hasta ahora más de 300.000 visualizaciones.

En el clip explica que antes solía ser una feminista radical que no se podía ver casada con un hombre. “Yo hace seis años, una feminista furiosa, señorita independiente”, dijo.

Acompañado con un audio extraído de una película ‘La Bella y la Bestia’ que dice: “¿Te imaginas?, yo, la esposa de ese grosero descerebrado.”

El video que ha ganado más de 34 mil likes, explica haber cambiado de opinión, dejando el feminismo de lado y abrazando un estilo de vida más tradicional: “Ahora soy una ama de casa conservadora”.

Las feministas tienen familia

Esta situación generó un debate muy fuerte que dejaron sorprendida a Madison.

“Definitivamente puedes ser feminista y ama de casa. El feminismo apoya a las mujeres que quieren formar una familia y a las mujeres que quieren ser directoras ejecutivas”, escribió una de las seguidoras apoyando el video.

“Soy una ama de casa. Me han dicho que no tengo objetivos ni ambiciones, que el patriarcado me ha lavado el cerebro, etc. Definitivamente me hace dudar en llamarme ‘feminista’, nunca más”, “Eso sigue siendo feminismo. La libertad de elegir. Elijo ser ama de casa. Mi hermana elige ser una mujer de carrera”, son algunos de los comentarios sobre el tema.