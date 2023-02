Hija de Pepe Aguilar se ofende cuando le preguntan sobre si cantaría reggeaton

Ángela Aguila, la hija del famoso cantante mexicano Pepe Aguilar es una de las principales figuras de la música regional mexicana. Sin embargo, esta no está muy de acuerdo con experimentar con la música más popular de la actualidad, entiéndase el reggaeton.

¿Qué dijo sobre incursionar en el reggaeton?

En un momento retomado por el programa “De Primera Mano”, la hija de Pepe Aguilar reaccionó acerca de una posible incursión en otros ritmos, destacando el reguetón, el cual es considerado uno de los más importantes de los últimos años.

“Ay no, me ofende, por favor. No, no, o sea, a mí se me hace que la música de reguetón es padrísima, tengo muchísimas amigas que la cantan y amigos también, pero yo bailo flamenco, reina”, dijo la joven.

Recordemos que, desde que inicio su carrera, la artista se ha enfocado en el regional mexicano, aunque también ha colaborado con algunos artistas de pop como Jesse & Joy, explorando otro género, pero sin salir de su zona de confort.

Además, algunos fans señalan que sería algo raro verla interpretar otro género, ya que se alejaría de su esencia.

El regreso del “Jaripeo Sin Fronteras”

Entre los nuevos proyectos que tiene Ángela para este año se encuentra el regreso con el “Jaripeo Sin Fronteras”, la hija que hace al lado de su padre y su hermano Leonardo.

Hasta el momento, se ha confirmado una fecha en Ciudad de México, la cual abrirá la gira, y se espera que también visiten algunos lugares de Estados Unidos.

El lanzamiento de su perfume

Por otro lado, la joven lanzó su perfume “Alegría”, incursionando en una faceta más de su carrera, ahora como empresaria. Cabe mencionar que el producto se encuentra disponible en su página oficial y en sitios como Amazon y Mercado Libre.