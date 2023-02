Así nació la historia de amor de Carmen Villalobos y su nuevo novio: ¿cómo se conocieron?

Carmen Villalobos está caminando sobre las nubes después de anunciar su romance con el venezolano Frederik Oldenburg, con quien comparte una linda historia de amor.

De esas, dignas de ser contadas en las telenovelas que ella misma interpreta, pues el famoso le devolvió la sonrisa tras una dura separación de Sebastián Caicedo que llegó a 13 años de iniciar esa relación.

Con divorcio en mano y tras un año aproximadamente de sanación, la protagonista de Sin Senos No Hay Paraíso, se animó a compartir con sus fans su nueva pareja, despertando mucha curiosidad entre los internautas.

¿Cómo se conocieron Carmen Villalobos y su nuevo novio, Frederik Oldenburg?

En una entrevista con el programa Hoy Día de Telemundo, fue el presentador de televisión el que se atrevió a dar más detalles al respecto, sin violar demasiado la privacidad que les caracteriza.

Todo comenzó gracias a la reciente temporada de Exatlón Estados Unidos, donde ambos tuvieron una participación y por eso, empezaron a tener comunicación. Fue cuestión de tiempo nada más para que Cupido hiciera su magia.

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada y ha sido maravilloso”, relató. De hecho, lo recuerda como “un click tremendo” del cual ninguno de los dos se pudo zafar.

“¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, explicó.

De igual manera, confirmó que ella ya convive con su familia, por lo que todo da a ver que esta relación va muy en serio.

“Sí, ya conoció a mi familia, conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo, los conoció, compartimos. Mi familia llegó prácticamente de sorpresa, fue maravilloso. Todo se conjugó”, finalizó.