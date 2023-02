“Se victimizan”: Un mensaje cargado de veneno para ´Los Hackers de la farándula´

Silvana Torres ha demostrado que ni siquiera el estar en la dulce espera la detiene cuando de hacer su trabajo se trata, la popular ´Veneno´ de la farándula ecuatoriana, se pronunció recientemente para dar a conocer un certero y tajante mensaje, sobre lo que piensa acerca de los reporteros que les gusta “victimizarse” para ganar pegue dentro del mundo del espectáculo.

“Yo digo que tienen que aprender a ser profesionales porque entre ustedes y yo hay mucha diferencia, abismal, una diferencia abismal, tienen que trabajar con profesionalismo. Si yo quisiera también podría victimizarme, pero no es mi estilo”, aseguró la Veneno, en medio del torrencial escándalo que existe en torno al altercado de agresión ocurrido entre Mauricio Altamirano y Dieter Hoffman.

Asimismo, Silvana habló sobre su reciente encuentro con uno de los panelistas de ´Los Hackers de la Farándula´, y aseguró que se vio atormentada al compartir el espacio de pauta con su colega de trabajo, debido a que la “acosó” durante toda la jornada.

“Ayer, uno de estos señores me atormentó, me acosó mientras trabajaba, sabiendo que yo no le iba a dar entrevista nunca, me seguía, me perseguía, y no es la primera vez. Ojo, yo podía venir, sentarme, decir estoy embarazada, llorar, victimizarme, desmayarme (...) pero no es mi costumbre, porque el talento se lo demuestra trabajando, no haciendo show porque pierden credibilidad, aprendan a trabajar y a ganarse un nombre dentro del espectáculo”, dijo Silvana haciendo alusión al reportero Leonardo Quezada, también conocido como ´Lazito´ que aunque si bien no lo mencionó, se sabe que estuvo con ella mientras se esperaba el dictamen de sentencia para el caso de Mauricio Altamirano.

Silvana Torres ya dio lo que a su juicio es una opinión neutral sobre el impase ocurrido entre los reporteros, donde sujetó su valoración con imágenes previas al episodio violento.