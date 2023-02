Mientras Michelle Renaud disfruta junto a Matías Novoa, su ex sigue hablando de ella

Danilo Carrera y Michelle Renaud han estado separados desde 2021 y aunque llegaron a intentar retomar su relación, las cosas terminaron con una ruptura definitiva.

Desde entonces, ambos han seguido enfocados en sus proyectos personales, incluyendo trabajos para la pantalla y el rehacer sus vidas con nuevas parejas. Eso sí, el actor ecuatoriano ha sido criticado en varias ocasiones por seguir hablando de Michelle.

Danilo revela más detalles detrás de su separación

A través de un video en febrero de 2021, Michelle hizo oficial la separación de Danilo Carrera. Ahí ella habló de cómo habían decidido distanciarse por acuerdo mutuo ya que buscaban cosas distintas.

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, comentó Renaud en ese entonces.

En aquel momento trascendió que el actor estaba muy enfocado en sus proyectos profesionales pues estaba despegando su carrera en México. Sin embargo, años más tarde se dijo que él siempre ha querido formar una familia grande.

“Yo sí quiero tener hijos, en ese momento no quería”, dijo el actor en octubre a El Gordo y La Flaca.

Ahora Carrera ha dado nuevas declaraciones al respecto: “Quiero tener hijos ya. Hasta el nombre tenemos”, informó la revista People en español, haciendo referencia a que desea formar una familia con su nueva novia.

Al preguntarle sobre por qué no dio ese pasó con Michelle, expresó: “Son momentos, etapas de tu vida que vas eligiendo y no era ahí (para ser padre). Al final del día creo que aprendes, creces y evolucionas”. Y agregó: “Eso ya es parte del pasado”.

El actor también aprovechó para mandarle buenos deseos a su ex: “Me alegra muchísimo; al final del día cada uno tiene su vida y ya no tenemos una relación. Así que solo le puedo desear lo mejor. La verdad es que si está feliz, yo feliz por ella”.

Si bien Danilo le deseó bien, los fans de la actriz no olvidan que en varias ocasiones ha hecho declaraciones polémicas que podrían ser referencias sobre ella.

El actor sorprendió con el anuncio de que tiene nueva novia

Hace unos meses, Danilo estuvo en medio de la polémica tras hablar de su supuesta nueva novia. Y es que poco después de que su ex Michelle Renauld hiciera pública su relación con Matías Novoa, sorprendió con la noticia de que una mujer “que no es del medio” había conquistado su corazón. Lo que hizo enfurecer al público fue que mencionó que ella tiene “otros valores”.

También aseguró que se irá de México

A principios de enero, Danilo Carrera habló sobre su futuro en México y confirmó que se irá pronto, ya que “ya hizo todo” lo que tenía que hacer en el país. El actor de origen ecuatoriano ha trabajado por 7 años en Televisa y se mudará a Miami, Estados Unidos.

“Me mudo a Miami, me voy de México después de siete años y es un proceso. Ya he hecho todo en Televisa, ya he hecho todo en México, qué más puedo hacer. Ya he antagonizado, ya he protagonizado…”, expresó al programa de espectáculos Despierta América.