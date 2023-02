MasterChef Ecuador ya tiene su Top 10 definido ¿Todos merecen estar en él?

Los 10 mejores cocineros aficionados de Ecuador quedaron definidos luego de que Cynthia abandonara la competencia al presentar un plato que no representó la comida típica de país.

Los tres jueces de MasterChef Ecuador se encargaron de llamar a cada uno de los participantes que acompañarían a Santiago, Andrés, Sonnia y Victoria en el balcón para completar a los diez mejores de la competencia.

🎉Victoria, Sara, Henry, Johanna, Sonnia, Alexandra, Santiago, Jamil, Andrés y Raúl son , ya oficialmente el TOP 🔟. MasterChefEcuador pic.twitter.com/VJyIVsTFnu — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 17, 2023

Sin embargo, la definición del top llegó cargada de polémicas, no solo entre los usuarios y seguidores del programa, también entre los mismos competidores ya que, algunos aseguran que “no todos están aquí por saber cocinar”.

Alexandra, fue una de las que no estuvo de acuerdo al conocer quiénes eran todos los clasificados “Al top 10 también llegan los que tienen suerte, Sara no es buena cocinera” fueron sus palabras. De la misma forma, en redes sociales, especialmente en Twitter, criticaron el paso de Sonnia al balcón, muchos piensan que la docente no está realmente capacitada o a la altura de los demás participantes.

Sara, cómo llegaste al top 10 de masterchef?



Sara: pic.twitter.com/w27zdQLZ1t — julio césar (@JulioCesarUV) February 17, 2023

Si tan solo hubiera más de este tipo de retos cuando reparten delantales negros o en pin del chef tuviéramos un mejor top ten, no un grupo disparejo gracias a concesiones y por medir con dos reglas #MasterChefEcuador pic.twitter.com/xqasJeGp64 — M. (@marioinblue) February 17, 2023

“Ganó su clasificación con una papa rellena y, a penas a uno de estar en el top 10 es que viene a hacer un buen emplatado. No merece estar allí”, escribieron algunos usuarios en Twitter.

Por otra parte, también están los que apoyan a Sonnia y Sara y las felicitan por su crecimiento dentro de MasterChef Ecuador. Ahora solo queda esperar como siguen desenvolviéndose en la competencia y quien logrará llegar a la final.

Yo adoro a Sara y a Sonia pero si hay que reconocer que Cynthia sabía mucho más que ellas dos pero no supero que NICOLAS DEBIÓ ESTAR EN EL TOP 10 😭 #MasterChefEcuador — パンヂソン (@pandisson) February 17, 2023

Camino al top 5.

Vamos mi Sonnia y Sara.



A seguir soñando #MasterChefEcuador — Cielo Angélica (@_CieloAngelica) February 17, 2023

Así quedó conformado el Top 10

Santiago

Andrés

Victoria

Sonnia

Henry

Johanna

Jamil

Sara

Raúl

Alexandra