¡Sorpresa! Camilo llega a Ecuador acompañado de Evaluna e Índigo

Camilo, uno de los artistas colombianos mas queridos en Ecuador. Trae varias sorpresas para su próximo concierto que es el 18 y 19 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui, Quito y en Guayaquil, el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

En una entrevista exclusiva para Metro Ecuador, el cantautor nos comentó estar muy emocionado al ser su primera vez en el país. Se ha caracterizado por ser una persona muy apegada a su familia y a la música. Esperemos que se lleve grandes sorpresas de Ecuador.

Entrevista

1. ¿Con qué sorpresas llega Camilo este 2023?

Primero, gracias por esta entrevista. Estoy muy emocionado porque será la primera vez que llegue a Ecuador con “De Adentro Pa Afuera Tour”, una gira que ha traído tantas alegrías a mi vida y que este 2023 me seguirá llevando a lugares donde aún no he tocado.

Todo lo que verán en este show ha sido diseñado con mucho amor, tanto la producción, como los visuales y el repertorio, pensando en la idea de poder generar diferentes emociones en el interior de las personas que van a vernos. Será muy especial.

2. ¿Respecto a las colaboraciones, cuáles artistas estarían alistando temas con Camilo?

Acabo de estrenar un par de canciones con dos artistas que significan mucho para mí y con los que siempre quise colaborar. La primera canción es “Ambulancia” con Camila Cabello que forma parte de mi tercer álbum “De Adentro Pa Afuera”.

La segunda se llama “Moderación” con JP Saxe. Estas colaboraciones, más todas las que he podido hacer desde que empecé mi carrera son un sueño hecho realidad. No sé que vendrá en un futuro, intento vivir en el presente y dejar que las cosas lleguen cuando Dios quiera.

3. ¿Cómo es tu experiencia como padre primerizo?

Mucho aprendizaje, pero sobretodo un amor que es muy difícil de describir con palabras. Me disfruto el día a día con nuestra hija.

4. ¿Cómo combinas tu tiempo de artista con el de esposo y padre de familia?

Tengo la bendición de que mi familia forma parte de ambas facetas y siempre están conmigo. Mi esposa es la directora de todos mis videos, me acompaña en la gira y compartimos el escenario. Nuestra hija ha viajado con nosotros desde pequeñita, mis padres y hermana también, así que, mientras yo esté con ellos todo funciona muy bien.

5. ¿Cuál es tu plato favorito de Ecuador?

Aún no te puedo decir porque no he tenido el tiempo suficiente para decidir cuál es. Espero saberlo en esta visita.

6. ¿Viene a Ecuador con Evaluna e índigo?

Siempre estamos juntos.