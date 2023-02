Ant Man and The Wasp: Quantumania ¡La verdad detrás de la viral escena post-créditos!

Jonathan Majors Ant Man and The Wasp: Quantumania estrena este 16 de febrero

La película que traza el camino de la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) Ant Man and The Wasp: Quantumania ha llegado a las salas de cine y con ello los spoilers que ya se hacen sentir en las redes sociales. Un video, en particular, se convirtió en viral aduciendo que es la tan esperada escena post-créditos.

Para la mala fortuna de quien vio el clip, este es falso o mejor dicho no pertenece a esta cinta. En el video como tal se aprecia el ingreso de Dr. Doom, algo que fue visto en la primera entrega de Los 4 Fantásticos (2005).

Precisamente, el extracto se tomó cuando Julian McMahon vistió la indumentaria de este supervillano que muy posiblemente sí haga su aparición en la fase 6 del MCU.

¿Qué sabemos de Quantumania?

Aunque no está en nuestras manos spoilerarte, sí podemos afirmar que supera con creces otras cintas de la fase 4 del MCU. De igual manera, deja claro que Jonathan Majors está más que listo para encarnar a este rival que posiblemente superaría a Thanos a nivel de impacto cinematográfico.

“Quantumania’ es colorida, original, diferente y enmienda los errores que ha cometido Marvel durante estos tres años de experimentación”, reseña el portal Espinof.

A la par, podemos indicar que te quedes hasta el final de los créditos ya que existen dos escenas que responden mucho a las exigencias del fandom y pondrán en expectativa las próximas dos series de este 2023 que se estrenarán en Disney+.