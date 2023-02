“Se delicaron”: video de Shakira por San Valentín puso a pelear a Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía se han mostrado bastante enojados y hasta ‘se delicaron’ mostrándose alejados del otro, tras ver el video que Shakira les dejó pr medio de sus redes sociales, durante el día de San Valentín.

Y es que la colombiana no dejó la oportunidad de enviarle una pulla a su ex en medio de las celebraciones del día de los enamorados, todo al ritmo de Kill Bill de la cantante SZA. Una canción que habla de ‘matar al ex y a la nueva novia’.

Al escucharse el fragmento de la canción que estratégicamente canta Shakira, donde sin pena alguna expone lo que quiere hacer con su expareja: ‘matarlos’. Todo mientras lucía un atuendo muy sensual.

Sin duda un nuevo golpe bajo para la relación de Piqué y Clara Chía, y aunque hayan intentado ocultar su disgusto ante el gesto de Shakira, las cámaras revelaron la verdadera tensión que existe en estos momentos.

Paparazzis captan a Piqué y Clara Chia distanciados después de San Valentín

Intentando seguir con su día a día, y hacer como si nada ha pasado; como si el video que Shakira posteó en sus redes sociales no tiene absolutamente nada que ver con ellos, el exfutbolista y ‘la moza’, como le dicen sus detractores en redes, fueron captados saliendo de la vivienda que comparten, para dirigirse a su trabajo en Kosmos, e ignorando las preguntas que les hicieron.

Pero el detalle que no pasó inadvertido y reveló sus verdaderos sentimientos, fueron sus caras serias y sus actitudes entre sí.

El ‘regalito’ de Shakira a Piqué y Clara Chía por San Valentín

Shakira ha reaparecido en redes sociales y no solo para felicitar a su colega Karol G por su cumpleaños. La colombiana ha dejado un mensaje bastante críptico en sus redes sociales, pero que apuntaría a ser una nueva indirecta para su expareja y su nueva novia en medio de este día de los enamorados.

La cantante sigue cargando con el dolor y el rencor de su ruptura, y claramente este es el primer San Valentin que pasará soltera en mucho tiempo. Ahora su nueva indirecta viene de la mano de una nueva canción.

Cabe resaltar que esta canción no es su esperada colaboración con su colega Karol G, ni su nuevo sencillo junto a Manuel Turizo; su indirecta viene acompañada de la canción de otra reconocida artista estadounidense, la cantante de R&B, SZA.

Y es que la ganadora del Grammy ha decidido compartir un video en sus historias de Instagram, donde se puede escuchar al fondo una de las recientes y famosas canciones de la norteamericana, llamada ‘Kill Bill’, canción conocida por tener una letra donde expresa odio y resentimiento y afirma que ‘mataría a su ex’. Shakira aparece usando un atuendo negro y unos tacones muy altos mientras canta esa canción y trapea el piso de su cocina.

Los versos de la canción no solo se han tomado como un ataque a su ex, también se ha ido otra vez contra ‘la moza’. “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, afirma la letra de la pista.

Este es el video de la indirecta que Shakira le ha enviado a su ex pareja en el día de San Valentín: