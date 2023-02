Por esta razón el equipo de ‘The Lats of Us’ tenía prohibido decir la palabra zombie en el set

The Las of Us HBO Max aprovecha el estreno del spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon y libera un avance de The Last of Us y sus siguientes series.

‘The Last of Us’ va rumbo a convertirse en una de las mejores series del año, al mantener picos de audiencia muy positivo en las últimas semanas.

La historia inspirada en el popular videojuego sigue generando interés en los usuarios que ahora investigan los detalles de su proceso de creación.

Uno de los secretos revelados por su equipo de producción que más llamó la atención en los usuarios está relacionado con el director de fotografía, Eben Bolter, quien dijo que estaba prohibido decir la palabra ‘Zombie’ durante el rodaje.

“No se nos permitió decir la palabra Z en el set”, dijo Bolter a The Credits. “Era como una palabra prohibida. Ellos eran los infectados. No éramos un espectáculo de zombies. Por supuesto, hay tensión y sustos de salto, pero el programa es realmente sobre nuestros personajes; Los infectados son un obstáculo con el que tienen que lidiar”.

“Hay muchas cosas que The Last of Us no es”, dijo el director de fotografía anteriormente en el chat. “No es una película de zombies cliché, no es una retroiluminación de Hollywood donde el primer plano de todos es perfecto. Es un mundo de naturalismo cinematográfico orgánico, y eso es algo que pude sentir”.

[Te recomendamos leer: The Last Of Us: esta actriz de la serie se declaró persona no-binaria]

‘The Last Of US’ no es una serie de Zombie

A pesar de las similitudes con otras series, los creadores de ‘The Last Of Us’ no les gusta que comparen su historia con historias clásicas de zombie como lo pudo ser ‘The Walking Dead’.

Es por eso que su manera de presentar su historia siempre se enfocan en la supervivencia de sus personajes, a pesar de que los humanos infectados definitivamente existen y se convierten en parte esencial de la serie.

En el mundo de “The Last of Us”, la población humana ha sido destruida por un hongo devorador de cerebros. Mientras que los muertos vivientes actúan de manera similar a los zombis, tienen un aspecto completamente diferente debido al hongo que transforma sus cuerpos.