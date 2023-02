El periodista ecuatoriano Galo Arellano ganó un premio Emmy en Estados Unidos y se lo dedicó a sus padres: “Lo entregué a sus verdaderos dueños”

El periodista ecuatoriano Galo Arellano, quien actualmente trabaja como corresponsal de Univisión en Miami, y quien fue creador, director y presentador del exitoso programa de televisión ‘Ecuatorianos en el Mundo’, se ha hecho acreedor a un premio Emmy, tras varios años de éxito profesional

Los premios Emmy son galardones anuales que se entregan a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense y Arellano ha sido nominado a algunos premios en años pasados. “La verdad fue impresionante porque después de 22 años que llevo en Estados Unidos, nunca pensé que iba a pasar. Pensé que esto no era para mí. En Univisión tengo colegas con una larga trayectoria que tenían sus premios en sus escritorios. Te inspiraban, pero nunca pensé en ganarla”, dijo galo Arellano contando que no supo que había ganado dicho premio.

“Este premio lo traje a Ecuador y lo entregué a los verdaderos dueños, mis padres”, agregó sobre la reacción de sus padres al enterarse que ganó uno de los premios más importantes a nivel internacional, dentro del periodismo.

Galo Arellano cuenta parte de lo que ha sido su experiencia en el periodismo y la manera en que llegó a Univisión. “Tenía 6 meses de haber llegado a New York, estaba tratando de ver cómo me vinculaba al medio. Lo que fue una desgracia para el mundo, fue una puerta para yo poder ingresar a los medios. Junto a Patricio Arroyo fuimos los primeros en crear contenido y transmitir lo de las torres gemelas. Comencé a crear historias que las acogió Univisión y eso me abrió las puertas”.

Además, Arellano contó lo que se viene en su vida profesional debido a que después de 12 años de trabajar en Miami como corresponsal, será transferido a Texas: “Seré el responsable de cubrir todo lo que ocurre en la frontera, todo lo relacionado con narcotráfico, con el cruce de documentados, trata de blancas, etc. Será un lugar totalmente distinto”. Además, Galo Arellano se alista para el Mundial 2026.

Galo Arellano en Metro Ecuador Galo Arellano en Metro Ecuador

El periodista quiteño, quien reside en Estados Unidos desde los 21 años y casado con el mexicano Arturo Ochoa, sigue triunfando en el exterior después de varios proyectos donde ha destacado a nivel mundial y para él se debe a su profesionalismo y capacidad de adaptación. “Hoy se debe ser un reportero versátil. Uno debe hacer cámaras, redes sociales, saber el inglés. Ahora no es tan sencillo. He sobrevivido a varios despidos masivos, seguramente será por mi trabajo”, finalizó.