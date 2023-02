Elizabeth Olsen: la actriz que temió ser opacada por el éxito de sus hermanas y terminó siendo la estrella de la familia

En la actualidad, Elizabeth Olsen es mundialmente conocida por su personaje de Bruja Escarlata en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM por sus siglas en inglés). Sin embargo, su camino a la fama fue largo y difícil.

Elizabeth Olsen es reconocida por su papel de Bruja Escarlata

La protagonista de “WandaVision” empezó su carrera artística a la edad de 4 años. En ese entonces, en 1994 consiguió su primer papel de actuación en el filme ‘Aquel oeste tan divertido’, pero solamente era un pequeño proyecto en el que sus hermanas mayores, Mary Kate y Ashley Olsen eran las estrellas del momento.

WandaVision

En esa época, las gemelas Olsen estaban en un punto muy importante de sus carreras, luego de participar en la serie de televisión Full House en el año 1987, en la que daban vida a la tierna Michelle Tarner. Todo ese éxito provocó que su hermana fuese opacada.

En una de las entrevistas para la cotizada revista ‘Glamour’ en 2021, la estrella de ‘Avengers: Endgame’ reveló que cuando tenía solamente 10 años pensó en cambiar su nombre y apellido a Elizabeth Chase.

Sus inicios en el séptimo arte fueron difíciles

“Durante ese tiempo pensé ‘no quiero que me asocien por alguna razón’. (...) Supongo que entendí cómo era el nepotismo intrínsecamente cuando tenía diez años. No sé si conocía la palabra, pero hay una especie de asociación de no ganar algo, que creo que me molestó a una edad temprana”, comentó.

La estrella del cine de superhéroes puntualizó que su pensar no era por el éxito abrumador de sus hermanas, sino por sus propias inseguridades.

“No tiene nada que ver con no sentirme orgullosa de lo que mis hermanas estaban haciendo, tenía que ver con mis propias inseguridades (...) pensé ‘voy a ser Elizabeth Chase cuando me convierta en actriz’”, afirmó.

En ciertas ocasiones, la estrella de Marvel de 33 años ha mencionado algunos consejos que recibió por parte de sus hermanas.

Elizabeth Oslen, Mary-Kate Oslen y Ashley Oslen

“Me enseñaron que puedes ser alguien privado, pero también accesible a los periodistas. (...) Es útil que aprendiera de ellas mi escala de valores”, dijo a Harper’s Bazaar en 2018.