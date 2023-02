¡Cobró vida! Maestro usa la Inteligencia Artificial en los dibujos de sus alumnos

Pablo Bautista Palomo es el nombre del famoso profesor mexicano que se viralizó en TikTok tras sorprender a sus pequeños alumnos de segundo de básica mostrándoles en la clase, cómo los dibujos que realizaron cobraban vida.

¿Están listos? decía al inicio del video mientras los pequeños gritaban con emoción ¡SI! Las creaciones de los niños se movían, caminaban, saltaban y hasta bailaban. La reacción de los alumnos fue tan emotiva, pues cuando salía el dibujo de uno de sus compañeritos, gritaban e incluso se emocionaban por el logro de sus amiguitos.

Cada dibujo tenía su propio nombre y el profesor supo cómo poder ganarse el total cariño y corazón de sus aprendices. Este es un claro ejemplo del tip que todo maestro debería usar, demostrando que la creatividad no tiene límites.

@prof.pablobautistapalomo Sus dibujos cobraron vida !!! Les recomiendo realicen esta actividad!! Les encantará!! Su creatividad no tiene límites ! 👨🏻‍🏫❤️ ♬ sonido original - Pablo Bautista Palom

¿Cómo lo hizo?

Todo esto fue posible gracias a la Inteligencia Artificial que por medio de la aplicación denominada: “Animated Drawings”, el profesor podrá darles una infancia única a sus alumnos quienes estaban muy confundidos porque no sabían cómo era posible que sus dibujitos logren moverse.

El video cuenta con más de 1,3 de corazones y 9,5 millones de visualizaciones. La plataforma se llenó de excelentes comentarios en el video, agradeciéndole por tener esa creatividad y amar su trabajo de docente.

¿Es la primera vez que el maestro realiza estas cosas?

No es la primera vez ya que Pablo se ha caracterizado por ser un docente muy ingenioso. Ha realizado algunas actividades como raspa y gana, una cadena de corazones, carrera de naves para aprender matemáticas, entre otras.

@prof.pablobautistapalomo Rasca y gana !! Actividad para el día del amor y la amistad !! Mañana veremos que premio se ganan al rascar !! ♬ Flowers - Miley Cyrus

“Cada día me sorprende más la creatividad de los profesores”, ”Dime que amas tu trabajo sin decirme que amas tu trabajo”, “Le está dando la mejor infancia a los pequeñines”, “A mí me hubiera encantado que así sean mis profesores de la infancia”, “¡Wow! la nueva generación de maestros me impresiona y me emociona”, fueron algunos de los comentarios para el profesor.