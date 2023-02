¿Apareció Allan Zenck? Carolina Jaume anunció que ya pagó el colegio de su hijo

“Alonso si está yendo a la escuela, si está rindiendo sus exámenes, pero por gestión mía, por dinero mío, por la ayuda de mis amigos, el donante de esperma tendrá su merecido”, así lo anunció la presentadora de televisión Carolina Jaume, por medio de una historia en su cuenta en Instagram, donde aseguró que la deuda que se tenía con la institución educativa, ya fue saldada, pero, tal parece que la campaña mediática no surtió los fines esperados, pues su ex esposo, Allan Zenck no fue quien pagó.

De acuerdo a lo que explicó la también actriz, su hijo ya pudo presentar sus exámenes, pero fue gracias a ella y parte de la colaboración de sus amigos, debido a que el empresario nunca dio respuesta a las demandas de pensión educativa de Jaume.

Según lo expuesto en anteriores ocasiones por Carolina Jaume, el abogado de su ex esposo alega que el recinto educativo no hace parte de las obligaciones con las que debe cumplir, debido a que no figura como un ente educativo reconocido por el Ministerio de Educación de Ecuador, argumento que tal parece protege al empresario, puesto que nunca apareció.

Nueva demanda

Estas mismas diferencias habrían generado a su vez rumores de una nueva querella entre los ex esposos, quienes ya se han visto la cara en más de una ocasión en los juzgados, pues de acuerdo con lo expuesto por el reportero de ´Los Hackers de la farándula´, Santiago Castro, el rostro de Ecuavisa estaría evaluando la posibilidad de activar una boleta de retención contra su ex esposo, por incumplimiento de pensión.

“Es una información que estamos investigando, está en desarrollo, pero ya estaría activada la boleta de retención contra Allan Zenck”, dijo Santiago Castro. Hasta el momento no se conoce ninguna información oficial sobre esta presunción, pues Carolina Jaume solo se limitó a informar que ya su hijo pudo volver a asistir a sus clases normales. Por su parte, Allan Zenck solo ha compartido imágenes de su día del amor y la amistad con su novia Gabriela Guerrero.